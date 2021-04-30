北水休戰港股料50天線整固　騰訊及美團整改成焦點

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-30 09:24

港股於上日期指結算日，突破50天線，高見29405，創六周新高。不過由於市場焦點再度集中在中資科網龍頭監管問題，加上北水休戰，相信港股會在50天線(29,118點)整固。然而，大市明顯回吐機會較細，皆因隔晚美股造好，以及上日內地A股回勇，交投活躍突破8000億人民幣，兩者皆為港股提供承接。

市場焦點再度集中在中資科網龍頭監管問題（資料圖片）

美股三大指數隔晚升0.2%-0.7%，納指及標普500指數創新高。升市主要推動力在於美國首季GDP增長按季年率初值加快至6.4%，創2003年第3季以來第2高，預料全年經濟增長將是近40年以來最好，加上科網龍頭如Facebook、蘋果公司等季績強勁。

第二，上日A股表現亦回勇，特別是中資金融股，料對港股亦有支持作用。上日滬深兩市成交額升至逾8000億人民幣。金融股成升市主力，支持上証指數升0.5%至3474點；滬深300指數最強，收市升0.9%報5164點。

最後，要提醒五一假期，滬深股通昨日起暫停，至下周四(6日)才重開。昨日港股大市主板成交馬上有反應，升市下成交有所縮減，全日成交錄1198億元，按日跌12%。交投轉弱，大市波動性有機會增加。

人行等部門聯合約談13家金融平台，包括股王騰訊、美團金融、百度旗下度小滿金融、京東金融、字節跳動等，並提出提出金融業務必須持牌經營等7大整改要求（VCG）

今日港股市場焦點再度集中在中資科網龍頭監管問題。在上日港股收市後，人行等部門聯合約談13家金融平台，包括股王騰訊、美團金融、百度旗下度小滿金融、京東金融、字節跳動等，並提出提出金融業務必須持牌經營等7大整改要求。

固然，金融業務必須持牌經營、支付回歸本源等要求，其實內地監管部門早已向科網企業多次示警，今次約談提出的措施，與早前對螞蟻集團提出的5大整改，本質上差別不大，並額外增加規範企業發行交易資產證券化產品以及到境外上市行為等要求。因此，今日中資科網股股價可能會受事件短暫影響，但明顯下挫機會不大。