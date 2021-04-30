渣打稅前多賺59%　績後股價造好　大行點睇？

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-30 12:16

渣打（2888）昨日（29日）公佈首季業績，首季除稅前法定溢利14.13億美元，按年增長59%，勝預期；法定經營收入39.39億美元，按年跌9%；法定信貸減值1,700萬美元，按年跌98%。今早股價造好，最新報55.9元升1.54%。

渣打稱，按固定滙率基準計算，預期全年度收入將與去年相若，明年全年度收入可望重返增長率5%至7%的中期指引水平，全年度減值支出將按年大減。

瑞銀：淨資本水平將是渣打中期前景重要因素之一

瑞銀表示，渣打首季基本除稅前盈利錄14.46億美元，較市場同業原預高出34%，指普通股權一級資本比率14%較原預期低20個基點，會引起投資者關注，因其未來收入要達5-7%增長目標，料渣打需要提升信用風險承擔的風險加權數額（RWA）及升資產效益，認為淨資本水平將是其中期前景重要因素之一。

摩通：維持渣打「增持」評級 目標價60元

摩根大通指，渣打首季度收入高於市場預期約2%，淨利息收入按季升3%，受信貸增長及淨息差穩定所推動。非淨利息收入由財富管理破紀錄表現及強勁的金融市場所推動，該行引述管理層指，在強勁信貸增長推動下，管理層預計收入增長在下半年恢復。該行維持給予渣打「增持」評級及目標價60元。

花旗：給予渣打「中性」評級 目標價58.49元

花旗則指，渣打管理層稱季度收入超出市場及渣打自身預期，但不足以改變收入預測。渣打稱未來收入有多項不確定性，包括美債利潤、淨息差、與及資本市場相關收益未來季度有不確定。

該行認為，渣打管理層的說法或限制市場對渣打收入預測的上調，預期市場將溫和上調撥備前經營溢利預測，盈利預期上調則主要由撥備減少推動。該行給予渣打「中性」評級，渣打倫敦股價目標為540便士，折合約58.49港元。