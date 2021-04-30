巴郡年度股東大會周日舉行　或揭曉股神巴菲特接班人

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-30 15:23

外媒報道，股神巴菲特旗下巴郡的年度股東大會將在在香港時間星期日（5月2日）凌晨12時30舉行，首先發布今年首季財報，接下來3小時30分鐘由90歲的巴菲特和97歲的芒格回應股東提問，並會進行網站直播，去年的直播吸引250萬人觀看。

巴郡股價本年升幅已達到17%，股價在4月又創下歷史新高，輕鬆跑贏標普500和道指11%的年漲幅，一改近兩年的弱勢。分析師預測，巴郡首季不計股票部分的營業利益，將和去年同期相當。

不過，股東提案要求巴郡揭露更多氣候變遷和企業多元化資訊很可能被否決，巴菲特和孟格都反對這兩項提案，而兩人擁有近三分之一表決權。股東亦關心公司對Bitcoin和SPAC（特殊目的收購公司）的看法。

此外，究竟誰會是巴菲特6,000億金融帝國的接班人？2018年，巴菲特在董事會加入Abel和Jain，兩人的職銜都是副主席，讓外界猜測他們是接班人的首選。現年58歲的Abel是通過公司的能源部門晉升，69歲的Jain則負責公司的保險業務。

巴菲特自1965年以來一直經營巴郡公司，曾經在年度股東信中表示，公司有接班人計劃。巴菲特承認，他和97歲的商業夥伴芒格有朝一日會離開公司，他寫道：「巴郡的股東不必擔心，你的公司已經為我們的離開做好100%準備。」