美團被查先兆　騰訊或成下一波　美股更值博？｜巨子一周精選

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-30 15:24

本周市場聚焦環球科技龍頭股，中資科技股遭監管機構調查，官方一舉一動主宰市場氣氛；另一邊廂，美股業績期，特斯拉、Facebook、谷哥等巨型科企季績令人眼前一亮，美股納指亦創新高。不過，美聯儲主席鮑威爾點明美股存在泡沬，「新債王」岡拉克直指估值高企，投資者追逐科網熱潮前，亦宜先看清大戶的論據理由。

中資科技股龍頭的監管問題，已經連續第四周成為市場焦點。繼本月10日，阿里巴巴遭重罰182億人民幣反壟斷罰金，緊接螞蟻遭監管機構要求整改，並成立金融控股公司，市場一直反覆推測誰是下一間。至上周美團宣布港股史上最大的配股計劃，集資逾700億元，結果不出一周，內地監管機構市監局就開腔，正式對美團立案調查。至於股王騰訊亦有外電消息指，會遭罰款百億元。《巨子icon》本周從中央監管機構的角度、美團CEO王興個人特質等方向點評中資科網股調查風波的前因後果，請點擊以下連結查閱文章。

1、美團突遭市監局調查 潛在死因&應對方法&罰款一文看清│企業熱評

事出必有因。不論是消費者層面，騎手還是商家各種投訴不斷，美團卻屢教不改。本文將分析美團潛在死因、應對方法和罰款。

2、美團被查有前兆 掌門人王興態度曝光 有哪些警示

掌門人王興曾給一本名為《有限與無限的遊戲》的書寫過一段推薦語：有限遊戲在邊界內玩，無限遊戲卻是在和邊界，也就是和「規則」玩，探索改變邊界本身。實際上只有一個無限遊戲，那就是你的人生，死亡是不可逾越的邊界。與之相比，其他的邊界並不是那麼重要了。

3 、傳騰訊被處罰金不合理 但仍可能成為監管下一個目標｜企業熱評

騰訊遊戲業務雖然是依靠監管當局授權的版號「持牌經營」，但其實自己研發的遊戲很少，大部分遊戲都是依靠抬高價格搶到代理權。所以很難説不存在壟斷的問題。

4、美股泡沫何時破 「牛轉熊」誘因大盤點｜巨子股評

隨着市場情緒逐漸平穩，美股在史無前例的貨幣寬鬆政策連創新高，重新回到牛市……

5 、新債王出口提美股估值高 議息將至防大市震盪│巨子股評

標普500指數預測市盈率抽高至歷史高位後回落，而股市未見明顯回調，這才需要提防……