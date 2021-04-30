拜登上任100日　美股近90年來表現最佳　標指升逾一成

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-30 18:24

自拜登（Joe Biden）於1月20日就職美國總統以來，上任後的100日，美股表現創下近70年最佳。截至本周三，道指漲9.34%，標普500指數上漲10.12%，超過前總統特朗普（Donald John Trump）前100天的標普500指數的漲幅5.32%。

該漲幅是有史以來第二大漲幅，僅次於羅斯福（Roosevelt）時期標普500指數的79.62％的漲幅。

標普500指數距離一年前上升逾48%，並且在過去半年裡幾乎沒有什麼回調。美國銀行數據指出，從去年11月到今年3月，投資者注入股票及基金的資金比過去12年都多。

另外，從波動率來看，拜登上任的前100日裡，標普500指數日波動率超1%的交易日有31天，和其​​他總統的前100天相比，屬於中間偏高水平。

圖表顯示了自1929年以來每個美國總統任期的前100天，標普500指數的收益和損失：

拜登上任100日，標普500指數上漲了10.12%，是有史以來第二大漲幅，僅次於羅斯福（Roosevelt）時期標普500指數的79.62％的漲幅。（道瓊斯市場數據）

根據道瓊斯市場數據，儘管標普500在每個總統任期的前100天平均上漲3.25％，但在民主黨人佔領白宮後，該指數平均上漲了6.92％，在共和黨統治下下跌了1.34％。

摩根大通策略師John Normand表示，新總統上任100日的表現並不代表什麼，就拜登任上的表現來看，市場上漲主要還是前任總統任內為了應對COVID-19，啟動的大規模經濟刺激措施。

National Securities首席市場策略師Art Hogan亦指出，不管誰上任，美股都會有這樣的強勁表現。

不過，為了支撐受到疫情衝擊的美國經濟，美國政府已經註入了超3萬億美元，美聯儲又在採取極為寬鬆的貨幣政策，COVID-19疫情相關的救助已經超過了5.3萬億美元。拜登的大規模基建計劃也讓投資者更願意進入市場，且隨著COVID-19疫苗接種，美國經濟亦逐漸復甦。

憂拜登上調資本利得稅及通脹升溫影響股市

現時市場擔心的是，這種情況或許很難維持下去，因為拜登上調資本利得稅對美股可能是大影響。

Art Hogan指出，要擔心的是股市漲得過快過高，眼下股市回調似乎準備開始，除了加稅這一大風險外，大量經濟刺激措施實施之後，截止2021財年上半年，美國就有高達1.7萬億美元的預算赤字，情況令人擔憂。

Allianz首席經濟顧問埃里安認為，美聯儲寬鬆的貨幣政策是錯誤的，尤其在通脹明顯在升溫的情況下。如果美聯儲忽然剎車，將會攪亂市場。因此更傾向於慢慢剎車，但如果通脹持續升溫，美聯儲忽然剎車的可能性增加，市場的反應會比緩慢剎車更差。

特朗普：百分百考慮競選總統。（Getty）

特朗普：百分百考慮競選總統

在美國總統拜登上任百日之際，前總統特朗普表明在《霍士新聞》節目上表示，根據民意調查顯示，每個人都希望他參選，他百分之百考慮參選，而且認為會非常成功，並且考慮邀請佛羅里達州州長Ron DeSantis作為其競選夥伴。

特朗普又認為，拜登提議的史上最大規模的增稅將摧毀美國經濟，將對所有人造成衝擊，而並非僅僅是富人。

展望2024年的總統選舉，特朗普談到自己的綱領可能包括保護憲法第二修正案涉及的持槍權，以及邊境、稅收和能源議題。