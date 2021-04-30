瑞銀汪濤：美股首季盈利有望超預期　看好四大板塊

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-30 20:53

美國拜登政府計劃推出規模龐大的財政刺激方案，瑞銀預料下一輪股市動力，來自ETF、公募流入、企業回購及散戶。該行又預期美股首季盈利有望超預期，建議增持能源、金融、科技和可選消費。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，財政刺激方案在國會面臨阻力，最終通過的基建支出和稅收規模都會較目前的方案有所縮減。

汪濤預計，最終新增支出規模為每年3,750億美元，整體而言，新的刺激和稅收計劃總規模可能在1.5至2萬億美元。從2022年開始，每年可以增加1,200億美元的稅收收入，可能是拜登所提方案規模的一半。

被問及是否擔心美聯儲縮減量化寬鬆（QE）時？她認為，目前聯儲局每個月購買800億美元國債，高於2013年的450億美元。且目前的國債市場總發行量和債務規模也都大於此前，對當局買債依賴度更低。她預期聯儲局會充分溝通其政策意願，發生大幅調整的可能性更小，並預計9月美聯儲可能宣佈開始縮減QE。

維持年底標普指數4250點目標

對於美股市場，她預計，美股首季盈利有望超預期，建議超配能源、金融、科技和可選消費，低配電信、家庭及個人用品和食品飲料。盈利的躍升將支持估值便宜的價值股。

此外，瑞銀維持標指2021年底4250點的目標價，並指機構投資者在3月因為市場盤整降低倉位，不過隨著股市接近新高，似乎已經選擇回補。預計下一輪股市上漲動力來源於ETF、公募基金的淨流入，以及企業回購與散戶淨流入。