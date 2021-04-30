印度疫情｜這種貨品短缺　印媒質疑為何全是中國製

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-04-30 23:03

印媒4月30日稱，隨着印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情愈發嚴重，人們對於脈搏血氧儀的需求也出現了暴增，可印度市場上這類產品則幾乎全部是中國製造的。

印度媒體The Print網站刊登文章質疑，「為什麼印度98%的血氧儀是中國製造的？」

中國《環球時報》報道，雖然2020年中印邊境上的對峙事件一度在印度國內激起對中國商品的「抵制」運動，但不少印度藥店的經營者表示中國製造的這些脈搏血氧儀並沒有遭到這樣的對待。

這些經營者認為，這是因為在當前嚴重的疫情下，脈搏血氧儀這種商品供應非常緊張，所以印度人並不在乎這些產品到底是哪裏生產的了。

報道此事的印媒還是對於他們的國家需要從中國大量進口醫療器材——尤其是2020年以來印度從中國進口的醫療器材還出現了明顯的增加，感到頗為「糾結」。

印度媒體經過一番「分析」後認為，印度之所以會大量進口中國生產的這種醫療器械，一方面是因為中國手上有生產脈搏血氧儀等醫療器械的原材料，二是因為便宜，三是因為印度的市場本身不規範和缺乏監管。

換言之，印度媒體似乎是認為中國產品能佔據印度市場的大量份額，只是因為印度沒有原材料、價格拼不過中國和相關市場缺乏監管，才被中國在印度疫情暴漲的需求下「佔了便宜」——而不是因為印度缺乏像中國那樣成熟的工業體系和供應鏈。