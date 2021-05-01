恒指一周跌逾350點　升幅最大竟是5號仔｜財經評論

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-01 08:00

恒指本周期指結算，走勢先升後急跌，周五（4月30日）單日急挫近600點，一日內將全周升幅全數奉還。

美股創新高 港股無份升

美股走勢和港股差距愈來愈遠，美國首季GDP增長加快，加上聯儲局會議繼續「放鴿」，無視通脹問題，維持買債規模。天量流動性下，美股標普500指數及納指齊創新高。

聯儲局會議繼續「放鴿」，無視通脹問題，維持買債規模。天量流動性下，美股標普500指數及納指齊創新高

反之，港股無力持續突破，主要仍舊受累中資科技股遭監管的問題。比較特別的是，恒指在本周最後兩日上演大變臉。周四是恒指結算日，雖然滬深港通因五一假期暫停，北水暫時休戰，但是在傳統舊經濟股支友邦（1299）及滙豐（0005）力撐下，恒指升穿50天線，高位見29405點，不但是全周高位，更是逾一個月高位。

可惜，至周五大市高處不勝寒，加上受到人行等部門聯合約談股王騰訊、美團金融等13家金融平台，以及中國製造業PMI遜預期等事件影響，恒指沽壓出現，全日最多挫600點。作為風眼的科指，周五更下挫2.2%。

總結全周，恒指累挫跌353點或1.2%，收報28724點。科指跌幅更深，累跌154點或1.9%，收報8313點。

四大內銀相較失色，首季盈利按年按年增1.5%-2.8%，低於市場預期

內銀業績唔生性 國際金融股反見動力

雖然大市乏善可陳，不過個股卻相對看睇頭。本周升幅最大股份，是大象滙豐，按其以往股價走勢及市值規模，可謂十分罕見。主要受惠其季績遠勝預期。首季列帳基準稅前溢利57.79億美元，較去年同期大升79%，遠勝市場預測中位數的33.46億美元。投行在業績後紛紛上調目標價，支持滙豐全周升9%。

不過，同樣是公布業績的銀行股，內銀股卻令市場跌眼鏡。內銀股集中發布業績，打頭陣的招行，交出亮麗成績單，首季利潤增逾15%，勝市場預期，同時淨息差按季反彈。不過，四大內銀則相較失色，首季盈利按年按年增1.5%至2.8%，低於市場預期（海通證券早前估計，由於低基數效應，四大內銀首季盈利可增6.2%至7.3%）。

科網龍頭股雖然受監管風險困擾，不過事件發展近一個月，投資者早有心理準備（資料圖片）

科網龍頭股表現靠穩 逐漸適應監管風險

業績遜預期，股價「唔生性」。全周跌幅最大五隻藍籌，兩間是內銀股，分別是工行及建行，全周累計跌6%至6.6%。

投資者用腳投票，特別是北水資金，過去五日北水資金淨流出的股份中，第二大及第三大分別是建行及農行，分別錄資金流出6.2億及5.2億元。

反而，科網龍頭股雖然受監管風險困擾，不過事件發展近一個月，投資者早有心理準備，股價反而穩定。騰訊及美團本周累挫1.4%及2.7%，阿里反而有0.3%的輕微升幅。