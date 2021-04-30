阮國恒：首季銀行信貸質素保持平穩　料息差將見底

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-04-30 20:08

香港金融管理局副總裁阮國恒表示，去年銀行信貸質素輕微轉差，儘管同期銀行特定分類貸款比率僅約0.9%，亦能夠維持國際良好水平。他預計今年第一季信貸質素將保持平穩，主要原因是整體銀行信貸風險管理良好。

他又指出去年銀行淨息差受壓，惟今年首季息差收窄幅度已經放緩。現時本港銀行同業拆息低企，主要是流動性仍然較強，預計再下跌空間不大，期望息差已見底。

由於部分市場受變種病毒影響，疫情未能完全受控。他指出銀行信貸質素很大程度取決跨境業務恢復情況、經濟復甦進度；又指出美國和英國疫苗接種進度良好，注射疫苗能穩定經濟基礎，能重拾經濟增長動力，因此金管局鼓勵業界盡量便利員工接種疫苗。

暫未計劃調整樓市逆周期措施

在談及樓市時，阮國恒說，雖然3月樓市交投有增長，價格亦反覆，但目前仍未能判斷樓市出現周期性轉變，當局未有計劃調整現行逆周期措施。

至於百分百擔保個人特惠貸款計劃，他指出已收到不少查詢，形容反應正面，期望將來可以簡化審批流程，幫助失業人士。

銀行公會主席施穎茵補充，個人失業貸款申請反應良好，不過推時間尚短，需要收集更多數據，預料下星期初能夠供報詳細資料。她指出，香港市場開始有見穩定經濟指標，例如入口及出口數據向好，跨境經濟活動將會有回復，望下半年經濟有所增長。