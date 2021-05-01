美股｜指數齊跌迎五窮月　中概股皆下滑　Bitcoin基金逆市升一成

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-01 07:39

踏入五窮月之前的最後一個交易日，美股主要平均指數下滑。周五各大板塊都跌，而且個股跌幅大，例如Twitter（TWTR）大跌一成半。中概股也不例外，全面下跌。而比特幣信托基金GBTC股價卻逆勢升一成，持有十多億美元比特幣資產的科技公司特斯拉Tesla（TSLA）股價也升了5%，作爲成分股，將指數從更大幅度的下滑中托了一下。

標準普爾500指數跌0.72％至4181.17，而道瓊斯工業平均指數下跌185點或0.54%，收市報33874.85。納斯達克綜合指數下跌119.86點或0.85％至13962.68。

儘管週五股市表現疲軟，前一天才創下歷史高位的標普500指數，4月埋單計算共漲了約5.25％，是連續第三個月上漲。道瓊斯指數4月上漲了約2.7％，納指4月也漲了5.4％。

港股有「五窮六絕七翻身」之説，外國亦有「Sell in May and go away」的投資策略，看淡5月的股市。

四月最後一天美股各板塊都跌，中概股也不例外。前一天已經大跌的陸金所（LU）再跌5%，360金融（QFIN）跌3%，騰訊音樂（TME）再跌2%，美團（MPNGY）跌2.48%，攜程（TCOM）跌2.3%，京東（JD）跌1.556%，百度（BIDU）跌0.9%，阿里巴巴（BABA）跌1.46%，拼多多（PDD）跌3.97%。

然而灰階比特幣信托基金（GBTC）卻盤中大升超過一成，收市升8.95%報46.85美元；而持有約13億美元比特幣資產科技公司特斯拉Tesla（TSLA）股票盤中升逾5%，收市報709.44美元。