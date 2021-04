美股｜指數齊跌迎五窮月　Bitcoin基金股價逆市狂飆一成

撰文: 楊倩 最後更新日期: 2021-05-01 06:03

踏入五窮月之前的最後一個交易日,美股主要平均指數下滑。周五各大板塊都跌,而且個股跌幅大,例如Twitter(TWTR)大跌一成半。中概股也不例外,全面下跌。而比特幣信托基金GBTC股價卻逆勢升一成,持有十多億美元比特幣資產的科技公司特斯拉Tesla(TSLA)股價也升了5%,作爲成分股,將指數從更大幅度的下滑中托了一下。

標準普爾500指數跌0.72%至4181.17,而道瓊斯工業平均指數下跌185點或0.54%,收市報33874.85。納斯達克綜合指數下跌119.86點或0.85%至13962.68。

儘管週五股市表現疲軟,前一天才創下歷史高位的標普500指數,4月埋單計算共漲了約5.25%,是連續第三個月上漲。道瓊斯指數4月上漲了約2.7%,納指4月也漲了5.4%。

港股有「五窮六絕七翻身」之説,外國亦有「Sell in May and go away」的投資策略,看淡5月的股市。

四月最後一天美股各板塊都跌,中概股也不例外。前一天已經大跌的陸金所(LU)再跌5%,360金融(QFIN)跌3%,騰訊音樂(TME)再跌2%,美團(MPNGY)跌2.48%,攜程(TCOM)跌2.3%,京東(JD)跌1.556%,百度(BIDU)跌0.9%,阿里巴巴(BABA)跌1.46%,拼多多(PDD)跌3.97%。

然而灰階比特幣信托基金(GBTC)卻盤中大升超過一成,收市升8.95%報46.85美元;而持有約13億美元比特幣資產科技公司特斯拉Tesla(TSLA)股票盤中升逾5%,收市報709.44美元。