市場反應才是重點！｜「侖」理講價．鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-05-02 09:00

還是在舊時代的時候，上市公司一般會在一個會計年度之內報告2份業績，亦即是中期業績及全年業績。然而，季度業績已成為近年的新常態。從積極的角度去看，投資者可以更好地了解上市公司的業務狀況。 在3月份公佈了20財年全年業績之後，4月份是大部份上市公司公佈21財年第1季度業績的月份。 在上週，有好幾隻銀行股都公佈了第1季度業績。即使對於一些尚未公佈第1季度業績的藍籌重磅股，行業因素以至政策風險（例如反壟斷政策）仍在影響其股價表現。

資金親疏有別，亦正正反映在銀行股身上

理論上，利率預期是驅動銀行股股價的其中一個核心因素。以匯控（0005）和渣打銀行（2888）為例，這兩家在香港上市的英資銀行集團均報告稱，由於貸款質量的改善，因此第1季度盈利表現強勁。渣打銀行的稅前利潤按年增長19％，而匯控的稅前利潤按年增長超過100％。然而，一些分析師和投資者可能會「不滿」實際淨利息收入和撥備前利潤（Pre-provision operating profit）在2021年第1季度確實仍按年下降。

然而，上週這兩家英資銀行的股價表現應該令人滿意。在2021年4月23日至4月30日期間，匯控的股價從44.80港元上升至48.85港元（+9.0％）。渣打銀行的股價則從51.25港元上升至56.30港元（+9.8％）。

匯控（0005）今年首季度稅前利潤按年增長超過100％。（黃永俊攝）

儘管也是來自銀行業，但是中國內地銀行股（內銀股）上週表現可能較為遜色。同期，中國建設銀行（0939）的股價從6.54港元下跌至6.15港元（-6.0％）。這家內地國有銀行集團的純利確實按年增長了2.7％。儘管純利增長溫和，但這仍受到適中的淨利息收入以及手續費收入增長所帶動。

如果只考慮到撥備前利潤，那麼中國建設銀行以及其他內銀股的確「跑贏」了匯控和渣打。然而，似乎市場投資者正在考慮其他的因素。

順帶一提，中國華融（2799）未能在2021年4月底之前公佈20財年業績。儘管這家中國國有壞賬管理機構仍有能力應付一些短期債務償還（亦有可能在其他國有金融機構的協助之下），事件仍有可能引發了市場對中國大陸貸款質素的關注。於2021年4月30日，一些媒體還在報導中國政府將會對銀行系統的房地產貸款進行調查，從而引發一些恐慌性拋售。

從另一個角度去看，一些投資者可能會歡迎美資和英資銀行集團在2020年第1季度採取的Big Bath Accounting手法。結果是，正如匯控這樣的國際銀行在2021年第1季度錄得貸款撥備大幅下降（甚至是出現回撥的情況）。在困難時期報告巨大的貸款撥備金額，而一旦整體業務環境改善之際，盈利亦會大幅提高。

作為參考，自2020年第1季度以來，內銀股一直在報告穩定的收入和盈利數字。穩定盈利的方法可能不足以令投資者感到滿意，尤其是當他們「看到」與中國信貸體系有關的行業風險之時。

「吹水」的時代已完結，原材料價格上升、芯片荒才是商業現實

其他值得注意的第1季度業績應該是比亞迪股份（1211）以及比亞迪電子（0285）。比亞迪電子的報告純利按年增長23％。然而，在4月23日至4月30日期間，這家合約電子消費產品製造商的股價從45.6港元下跌至41.35港元（-9.4％）。同期，比亞迪公司的股價從180.5港元下跌至160.3港元的水平（-11.2％）。

比亞迪電子的首季業績報告純利按年增長23％。然而，在4月23日至4月30日期間，這家合約電子消費產品製造商的股價從45.6港元下跌至41.35港元（-9.4％）。同期，比亞迪公司的股價從180.5港元下跌至160.3港元的水平（-11.2％）。（資料圖片）

比亞迪電子的價格情況可能容易作解釋。儘管純利按年增長23％，但毛利率亦從12.4％下降至6.4％的水平。毛利率下降反映出生產成本飆升已開始影響到利潤率。與此同時，比亞迪電子可能無法將大部份的成本負擔轉移至外部客戶身上（包括姊妹公司比亞迪股份）。正如本專欄上週所討論的那樣，全球不斷增長的基礎設施建設需求已開始推動各種商品價格之上漲。無法充分提高產品價格的製造商有可能會面臨利潤率下降的問題。

在2021年第1季度，電動車製造商比亞迪股份的純利確實按年增長了111％。然而，強勁的第1季度業績並沒有說服到投資者。

箇中原因可能是一些投資者正在考慮未來幾個季度的收入和盈利所涉的變化。現實情況是，一些傳統的汽車製造商已開始加入了電動汽車行業。再加上不斷上升的製造成本壓力，激烈的行業競爭應該不利於現有以及新入行的電動車製造商。更不用說中國政府近年已開始削減對電動汽車製造商的補貼。當越來越多的企業願意進入該行業之時，大概不再需要太多的官方補貼政策吧。

撰文：鄭昆侖（善恆證券策略師）