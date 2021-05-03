恒指午後跌442點　瑞麗醫美續飆升　毛記葵涌跌超12% ｜持續更新

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-03 13:12

上周五美股三大指數於高位整固，道指跌0.54%；納指挫0.85%；標指則跌0.72%。今早亞洲時段美股三大指數期貨均見回升，日本一連三日假期，休市至周三。

【13:01】恒生指數跌442點至28277點

恒生指數午後跌勢持續，現跌442點，報28277點；科指跌121點，報8191點；國企指數跌148點，報10676點。

醫藥股走勢相對較好，復星醫藥（2196）升近9%直接帶動醫美概念，報53.75元，總市值逼近1400億元；瑞麗醫美（2135）飆升25.37%，報0.84元。

毛記葵涌（1716）跌12.87%，報0.88元。

【12:11】恒生指數跌424點至28300點

內地票房回升，惟影業相關股今日急吐。IMAX中國（1970）中午收跌10.6%，報16.4元；貓眼娛樂（1896）挫8%，報14.24元；阿里巴巴影業（1060）則跌1.8%，報1.11元。

另外，稻草熊（2125）挫12.3%，報12.72元；歡喜傳媒（1003）跌3.4%，報2.31元。

【11:45】恒生指數跌452點至28272點

恒生指數跌幅擴大，現跌452點，報28272點；科指跌116點，報8196點；國企指數跌145點，報10680點。

滙豐控股（0005）跌3.58%，報47.1元；友邦保險（1299）跌2.53%，報96.4元；中國人壽（2628）跌2.4%，報15.44元。平保 （2318） 跌超2%，低見82.9元。眾安在線（6060）跌超4%，報43.95元。

【10:37】恒生指數跌382點至28342點

恒生指數跌382點或1.33%，報28342點；科指微升1點，報8314點；國企指數跌105點或0.98%，報10719點。

大唐新能源（1798）今早裂口高開14.48%，最新升15.86%，報1.68元，成交額5242萬元。公司上周五（4月30日）晚公佈一季度財務資料顯示，截至3月31日止首季營收約33.63億元人民幣，按年升41%；純利約12.12億元，按年增152.8%

【10:05】恒生指數跌412點至28312點

恒生指數低開63點或0.23%，報28659點；科指輕微高開，報8314點；國企指數低開20點或0.19%，報10805點。

京東集團（9618）升0.27%，京東健康（6618）升1.49%，百度（9888）跌0.58%，bilibili（9626）跌2.97%，騰訊（0700）跌0.48%，騰訊（0700）跌0.48%，阿里巴巴（9988）跌0.44%，小米（1810）跌0.81%，快手（1024）跌2.97%。

復星醫藥（2196）早盤強勢衝高，截至發稿，漲7.9%，報53.25港元，創逾三年新高，成交額達1.74億元。

瑞信此前發研報指，復星醫藥首季業務復甦步伐勝預期，收入及純利分別按年升37%及47%；管理層指醫療器材板塊按年增長逾40%。

該行維持予其「跑贏大市」評級，上修今年至2023年銷售預測1.1%、1.4%及4.1%，上調今年盈測1.9%，明後兩年則降2.5%及3.5%，並上調估值基礎，今年預測市盈率由12倍上調至17倍，反映該行對其長期研發展望更趨正面；目標價相應由44元上調至52元。

【09:41】恒生指數跌238點至28486點

方正控股﹙0418﹚爆升逾倍，最新報0.98元，大升108.5%。平保公布，旗下平安人壽將與珠海國資，按七比三的比例，獲得新方正集團不低於73%的股權。

方正集團為方正控股主要股東。

【09:20】恒生指數低開64點

恒生指數低開63點或0.23%，報28659點；科指輕微高開，報8314點；國企指數低開20點或0.19%，報10805點。

京東集團（9618）升0.07%，京東健康（6618）升0.5%，百度（9888）跌0.39%，bilibili（9626）跌2.36%，騰訊（0700）跌0.56%，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、小米（1810）、快手（1024）沒有升跌。

京東集團在港交所公告稱，董事會欣然宣佈，其接獲京東物流通知，京東物流已就擬議分拆向香港聯交所遞交聆訊後資料集。

$京東健康股份有限公司(06618.HK)$