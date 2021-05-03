美家庭股票配置比例創新高　富國：科技股或捱沽　轉投經濟周期股

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-03 10:08

美國家庭股票配置比例升至41%，為歷史最高，美國富國證券策略師Chris Harvey就認為，大型科技公司近期的優異表現是一種「假象」，下行趨勢較明顯，而經濟周期敏感股將成為下一波的市場寵兒。

根據摩根大通和美國聯邦儲備委員會1952年以來的數據，4月份美國家庭持有的股票佔其金融資產總額的比例升至41%，為歷史最高水平。

摩根大通董事總經理Nikolaos Panigirtzoglou分析了這些數據，他將資產配置的增加歸因於股市大漲及股票買入情緒。美國個人投資者協會的一項調查顯示，3月份投資者對股市的配置達到了70%左右的三年高點。

富國證券策略師Chris Harvey接受《CNBC》訪問時稱，投資者應該減輕部分科技股倉位，「獲利了結」，因為該等股份下行風險較高。而價值股將取代成長股，成為未來市場的主要驅動力，這種大規模的輪動最早可能在本月出現。

反映科技股表現的納指4月升逾7%，Harvey認為主要是受惠於美國10年期國庫券孳息率下滑。不過，他相信，10年期國庫券孳息率可能由上周五的1.62厘回升，6月可達2厘，主要是受惠於經濟升勢，科技股受追捧的時間已經暫告一段落，而經濟周期敏感股將成為下一波的市場寵兒。