英媒：中港投資者買入近1.45萬億元英國資產　涉及國防能源基建等

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-03 12:47

英國《泰晤士報》調查報道，中港投資者近年大規模買入英國資產，涉及能源、國防、基礎設施、運輸及物業，總規模達到至少1,350億英鎊（約14,487億港元），當中更有至少440億英鎊（約4,725億港元）資產是由中國國有實體買入。而香港首富李嘉誠在英國就持有近2,400億港元的資產。

報道指出，200項有中資參與的投資項目，當中超過80項是自2019年起開始。由於相關資產價格只是買入時的估值，故此目前由中港投資者合共持有的英國資產價值或遠超1350億英鎊。

中國投資者買入英國重要基建營運商的股份，包括希斯路機場。（資料圖片）

中資大規模買入英國關鍵行業

報道又指，中國投資者買入英國重要基建營運商的股份，包括泰晤士水務公司（Thames Water）、希斯路機場及英國電力網絡（UK Power Networks）等。

能源領域方面，中國國有企業中國廣核集團（CGN）購買了位於薩默塞特的欣克利角C電站（Hinkley Point C）33.5%的股份，是二十多年來英國建造的第一個新的核設施，主要投資者是法國的EDF公司。此外，中國主權財富基金中國投資公司（CIC）在英國石油和天然氣公司和可再生能源領域亦購買大量股份。

數據中心方面，英國芯片設計公司Imagination Technologies於2017年被中國政府資助的私募基金Canyon Bridge以5.5億英鎊收購。而總部位於倫敦的數據中心巨頭Global Switch已賣給現在中國鋼鐵巨頭沙鋼集團。

教育業方面，中國的教育企業博實樂在2019年斥資1.5億英鎊收購了CATS學院；2020年收購的三所學校中包括斯塔福德郡的阿伯茨‧布羅姆利（Abbots Bromley）。

中國投資者持有一半的滙豐銀行股份。（資料圖片）

中國投資者 持近半滙豐股份

根據研究公司Argus Vickers的數據，中國目前持有屬於富時100指數的公司股份共值接近570億英鎊。

當中，中國央行等持有的富時100指數股票價值已近140億英鎊。英國滙豐銀行位居出售榜榜首，總部位於倫敦的銀行有近一半的股份由中國投資者持有，總價值超過420億英鎊。不過，值得一提，目前持有滙控逾5%、須作申報的主要股東只有平安資產管理及貝萊德，分別持股8.13%及7.25%。

以李嘉誠為首的香港投資者購入過千億元英國資產。（資料圖片／梁鵬威攝）

以李嘉誠為首的香港投資者購入過千億元英國資產

首富李嘉誠除了購入價值63.46億英鎊的英國能源網絡外，亦有水務公司Northumbrian Water、英國其中一個最大的釀酒廠Greene King、鐵路公司Eversholt等等8項資產，合共約222億英鎊，折合約2,383億港元，佔了該200項資產總值約16%。

李錦記集團亦持有價值13.5億英鎊的倫敦地標商廈「對講機」（The Walkie Talkie），以及價值3.7億英鎊的倫敦碼頭區（Docklands）一幢寫字樓。

中渝置地在2017年以12億英鎊收購了Cheesegrater Tower，位於英國倫敦利德賀街的一座樓高46層的商業大樓。

研究員：英企無法享受中企待遇

英國政府3月的國防審查報告說，中國和英國都從貿易和投資中受益，但是中國構成了對英國經濟安全的最大國家威脅。

倫敦大學亞非學院中國研究所所長曾銳生（Steve Tsang）表示，中國政府將貿易視為國家影響力的一部分，可以被用作政治、國家利益和外交目的。

牛津大學中國中心副研究員George Magnus認為，英國公司沒有在中國獲得同樣的投資自由，中國對海外投資有嚴格的規定。