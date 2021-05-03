恒指2日累跌千點　盧駿匡：跌穿呢個位恐下破250天線│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-03 14:52

恒指兩日大跌近1,000點，今日更考驗28300頭肩頂頸線支持，中午收報28300點，跌424點。結好證券客戶投資組總裁盧駿匡指，港股受利淡因素纏繞，要睇實兩個重要支持位，一是今日收市會否跌穿28300點，二是會否跌穿3月25日27505點低位，一旦失守這關鍵支持位，按量度跌幅，恒指恐下破250天線（現約處26320點）及更低水平。

踏入「5窮月」，港股即受壓，盧駿匡表示，現時中資金融股業績差、科技股又弱勢，加上北水缺席，港股經歷4月份橫行後，恒指下跌機會增加。

兩利淡訊號已出現 盧駿匡：中期調整臨到

他對大市偏向看淡，並指港股已進入中期調整。盧駿匡指，港股兩利淡訊號均已出現，一是20天線跌穿50天線、二是出現頭肩頂形態，如跌穿27505點前浪底，調整幅度將更大。

「要留意兩個支持位，一是今日恒指收市會否跌穿28300點，如失守便是跌穿頭肩頂頸線支持。二是其後會否再跌穿3月25日27505點低位，一旦失守這關鍵支持位，按量度跌幅計，恒指恐下破250天線（現約處26320點），甚至更低水平」。如以現時恒指為28300點計，按量度跌幅計，恒指恐跌至25443點，意味跌幅恐達2,800點。

（恒指兩日大跌近1,000點，今日更考驗28300頭肩頂頸線支持。資料來源：彭博）

中資金融股破底 宜趁反彈沽貨

內銀內險被市場狠沽，多隻中資金融股創逾一個月低位，平保（2318）和中人壽（2628）創近半年低。盧駿匡指，內銀內險下跌為拖累恒指的一大推手，反而弱勢的新經濟股如騰訊（700）的沽壓則不大，市場已消化部分《反壟斷法》和罰款的影響，只是要留意「不跌並不代表會升」。

「目前大市以淡友為主導，資金流出後未見流入任何板塊。現時宜採取守勢，經過2日大跌後，可趁技術反彈出現時沽貨，並保留現金，待日後再買。」