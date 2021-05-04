港股企上28500點　紫金飆升近14%　中國白銀漲逾6%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-04 15:18

港股五窮月開局不利，兩日累跌945點。美股隔晚個別發展，道指上升0.7%，報34113點；納指收市報13895點，跌0.48點或67點；標指收市報4192點，升11點或0.27%。亞太股市今早靠穩，韓國KOSPI指數升2點或0.07%，報3129。日本續休市。

【15:03】恒指揚近200點

恒指揚近200點，最新報28548點，升191點或0.67%，暫成交額671.09億元。

【14:40】中國白銀揚逾6%

紫金 （2899）續飆13.5%，報12.28元。中國白銀（0815）上揚6.6%，報0.97元；山東黃金（1787）漲近4%，報14.86元。

體育用品股亦向好，安踏體育（2020）漲3.2%，報142.8元；李寕（2331）升3.9%，報66.5元；中國動向（3818）飆升4.1%，報1.02元。

恒生指數續升155點或0.54%，報28509點。

【13:30】必瘦站曾插逾半成

恒生指數午後升幅逾百點，最新報28466點，升108點或0.38%；科指升42點或0.51%，報8270點。

必瘦站（1830）一度插逾半成，低見6.18元，最新報6.47元，跌1.07%。公司公布今年8月在尖沙咀「海港城」開設一間旗艦服務中心，其總服務面積達17,977平方呎。

中石油 （0857）半日升3.9%，紫金 （2899）飆逾一成。

【12:10】平保半日跌近2%

恒生指數半日升71點，報28428點。恒生科技指數升0.4%，報8259點。國企指數收報10723點，升10點或0.1%，大市成交金額僅480億元。

資源股方面，中石油 （0857）半日升3.5%，中午收報2.92元；中石化（0386）升3.06%，報4.04元；中海油（0883）升1.35%，報8.27元；中鋁（2600）飆9.3%，收報4.46元。紫金 （2899）亦揚9.3%，收報11.82元。

騰訊（0700） 逆市挫0.72%，收報620元；美團（3690）跌0.14%，收報292.8元；阿里巴巴（9988）平收報223.8元；京東（9618）則升0.54%，收報300.4元；快手（1024）跌0.54%，收報257.4元。

平保 （2318） 半日跌1.9%，收報81.3元。友邦（1299）續揚1.4%，收報97.7元。

李寧（2331）創新高，見66.8元，半日升3.2%，中午收報66.05元。

藥明生物（2269）半日跌2.4%，中午收報105.6元，為表現最差的藍籌。

【11:10】恒生指數升近百點

港股升近100%，恒指報28449點，升91點或0.32%；科指報54點或0.66%，報8281點。暫成交金額約400億元。

中石油 （0857）升近4%，報2.93元，最高見2.94元，創30天新高；中海油 （0883） 升逾1%；中石化 （0386） 升逾2%。

有色金屬股上升，江西銅 （0358） 一度高見20.2元，現升逾7.5%，報20.1元；五礦資源 （1208） 亦漲7.5%，報5.33元。

【10:21】中譽盈喜曾爆升89%

中譽集團（0985）盈喜，股價炒上，一度爆升88.9%至3.4元，現造2.66元，仍勁升47.8%，成交有691萬元。

集團預料，截至今年3月底止，全年淨盈利不少於2.95億美元；2020年度同期則蝕2.95億美元。

【10:18】電視急瀉逾7%

阿里巴巴（9988）旗下的「天貓香港」明日（5日）正式上線試業，HKTVMall母企香港電視（1137）今早急瀉，現跌7.2%，報9.65元，成交額5,535萬元。

【10:10】恒指反覆上落

恒指反覆上落，現報28374點，升17點或0.06%；科指仍跌3點或0.05%，報8224點。

平保（2318）一度插近2%，低見81.4元，現報81.6元，仍跌1.5%。友邦（1299）續升1.3%，報97.6元；國壽（2628）升0.65%，報15.6元。

騰訊（0700）跌0.6%，美團（3690）微跌0.07%，阿里巴巴（9988）跌0.09%，惟京東（9618）揚0.2%。

中石油（0857）續升3.2%，報2.91元。

【09:40】資源股造好

恒生指數倒跌15點或0.05%，報28342點；科指亦跟隨倒跌30點或0.37%，報8197點；暫成交金額96.48億元。

資源股向上，中石油（0857）續升2.8%，報2.9元，成交金額6,640萬元。新奧能源（2688）升1.9%，報134.1元；港華燃氣（1083）升1.07%，報3.78元。

友邦（1299）回軟，升0.73%，報97.05元。

個別熱炒股，比亞迪電子（0285）回升1%，報42.15元；眾安在綫（6060）升0.67%，報45.1元；海爾智家（6690）升0.63%，報31.7元；阿里健康（0241）上揚0.43%，報23.2元。

【09:20】恒生指數高開80點

恒生指數高開80點或0.28%，報28438點；科指輕微高開3點或0.04%，報8231點；國企指數亦微高開2點或0.02%，報10715點。

科技行業監管持續，騰訊（0700）平開報624.5元；美團（3690）平開293.2元；阿里巴巴（9988）開跌0.18%，報223.4元；京東（9618）開跌0.6%，報297元；快手（1024）亦跌0.54%，報257.4元。

藍籌股滙控（0005）跌0.32%，報47.15元；國壽（2628）平開報15.5元；友邦（1299）開升2.4%，報98.7元；港交所（0388）微升0.04%，報465.2元。

資源股方面，中石油（0857）升0.7%，報2.84元；中石化（0386）升1.28%，報3.97元；中海油（0883）升0.61%，報8.21元；中鋁（2600）升0.49%，報4.1元。