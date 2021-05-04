夏季原油需求增加　國際油價飆升　大宗商品價格創近年新高

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-04 09:44

隨著全球經濟復甦，原油需求前景樂觀，近期大宗商品價格飆升至新高。追蹤23種大宗商品價格的彭博商品現貨指數（Bloomberg Commodity Spot Index）隔晚上漲0.7%，創2012年以來新高，而石油是該指數中權重最大的商品。

Bloomberg Commodity Spot Index（網上截圖）

Enterprise Products Partners表示，到2021年底，全球每天的原油消費量可能再次達到1億桶，這將從過去一年的疫情所造成的破壞性影響中完全恢復。

據彭博彙編的數據顯示，對沖基金已經連續三周增加了商品期貨的看漲押注。龐大的政府支出和寬鬆的貨幣政策激起了人們對通脹的擔憂。投資者通常將大宗商品視為對通脹和美元疲弱的對沖工具。

此外，對其他國家夏季原油需求增加的預期，抵消了對印度疫情影響油價的擔憂。紐約6月原油期貨隔晚收盤上漲1.4%至每桶64.49美元，現升0.09%至每桶64.55美元；布蘭特原油隔晚上漲0.5%至每桶67.56美元，現升0.12%至每桶67.64美元。

美國銀行全球研究（BofA Global Research）報告稱，雖然印度新冠病例達到創紀錄水平，但油價仍因發達市場接種疫苗人數不斷增加而上漲，最近的數據表明，疫苗在預防感染和降低死亡方面非常有效。

挪威Rystad Energy石油市場研究主管Bjornar Tonhaugen認為，進入夏季，美國、中國和英國的燃料消耗將開始增加，或能夠彌補印度疫情導致的需求下降。