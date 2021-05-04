香港3月零售貨值連升兩個月　按年升20.1% 　珠寶首飾銷售勁升81%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-04 17:32

政府公布今年3月零售銷貨價值為276億元，按年上升20.1%，並將1及2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較2020年同期上升2.7%。

與2020年同期比較，2021年首季度合計的零售業總銷貨價值上升7.5%。

政府指出，今年3月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.7%；當月零售業網上銷售價值臨時估計為21億元，按年升43.3%。

2021年3月與去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌16.1%。其次為食品、酒類飲品及煙草按年下跌1.8%。然而，銷貨價值增幅最高的為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年上81%；其次是服裝按年升77.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件按年上升64.1%；眼鏡店按年上升29.1%；中藥按年上升27.7%；汽車及汽車零件按年增23.1%。

首季銷售增長7.2%

政府發言人表示，三月零售銷售錄得顯著的按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低。第一季合計，零售業銷貨量按年上升7.2%，但仍遠較二零一九年第一季的銷貨量低32.5%。

發言人指出雖然社交距離措施自2月中逐漸放寬後，本地消費情緒有所改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。為了零售業能更有力地復蘇以及經濟能更全面地恢復，社會必須齊心協力令疫情受控，並積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。