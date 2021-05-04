3月零售按年增逾2成　零售管理協會：屬預期　料旅遊氣泡幫助有限

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-04 19:11

政府公布今年3月零售銷貨價值為276億元，按年上升20.1%，並將1及2月合計的零售業總銷貨價值的修訂估計較2020年同期上升2.7%。

與2020年同期比較，2021年首季度合計的零售業總銷貨價值上升7.5%。

政府指出，今年3月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.7%；當月零售業網上銷售價值臨時估計為21億元，按年升43.3%。

2021年3月與去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值按年下跌16.1%。其次為食品、酒類飲品及煙草按年下跌1.8%。然而，銷貨價值增幅最高的為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，按年上81%；其次是服裝按年升77.4%；鞋類、有關製品及其他衣物配件按年上升64.1%；眼鏡店按年上升29.1%；中藥按年上升27.7%；汽車及汽車零件按年增23.1%。

首季銷售增長7.2%

政府發言人表示，三月零售銷售錄得顯著的按年升幅，主要由於去年的比較基數十分低。第一季合計，零售業銷貨量按年上升7.2%，但仍遠較二零一九年第一季的銷貨量低32.5%。

發言人指出雖然社交距離措施自2月中逐漸放寬後，本地消費情緒有所改善，但由於訪港旅遊業持續低迷，零售業的短期前景仍然困難。為了零售業能更有力地復蘇以及經濟能更全面地恢復，社會必須齊心協力令疫情受控，並積極參與2019冠狀病毒病疫苗接種計劃。

「旅遊氣泡」、「來港易」等政策 對零售幫忙非常有限

香港零售管理協會表示，今年零售銷貨價值按年上升20.1%，亦是預期之內，增幅反映香港的零售市道正緩慢復甦。

不過受新冠疫情持續反覆影響，加上「零」遊客，協會表示，對今年上半年零售市道感不太樂觀，料經營環境將會持續艱難。若未有爆發第五波疫情，以及邊境未通關的情況下，估計5月份的零售數據將會與4月份大致相若，升幅維持在兩成左右，而6至7月零售升幅將逐漸收窄，至於上半年零售額與去年的數據大致持平，但亦要視乎疫情情況。

對於香港政府即將推出「旅遊氣泡」、「來港易」等政策，協會指受訪會員均表示這些政策對於零售的幫助非常有限。「旅遊氣泡」只涉及新加坡旅客，而且當地疫情亦反覆；至於「來港易」計劃，雖然從內地回港時可獲豁免接受14天強制檢疫，但內地旅客來港後回內地亦需要進行檢測，所以此措施對零售的幫助很有限。

同時，該協會指出，零售業能否完全復甦需視乎兩大因素，分別是整體經濟和失業率數字，以及何時恢復全面通關。