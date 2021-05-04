科企整改最後一周　數據話你知：大媽懶理照淘寶！│企業熱評

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-05-04 21:25

中國科企們來到整改的最後一周，各平台需解決「二選一」、「霸王條款」等涉壟斷的行為，市場一度認為就此會令平台增長放緩，甚至大受打撃，不過觸及壟斷是一回事，用戶體驗是另一回事。據數據顯示，科企整改並不影響用戶依賴程度，其活躍用戶數字更不跌反升！

據Questmobile及摩根士丹利分別統計電商平台和生鮮食物電商平台數據，列出由3月29日至4月25日各周每日活躍用戶（DAU）的按周變動。數據發現，平台活躍用戶在「出事前」與「出事後」並無太大影響，甚至有部分平台更逆勢增長。

用戶倚賴平台依舊 整改無礙增長

中國科企被市場監管總局的《反壟斷法》弄得滿城風雨。市場監管總局去年底立案調查阿里巴巴（9988）涉「反壟斷」一案，事件調查3個月後，阿里巴巴終於在4月10日「出事」，被市監總局重罰182億元（人民幣．下同）。

其後市監總局、中央網信辦、稅務總局於4月13日聯合召開互聯網平台企業行政指導會，要求美團在內的34間企業須在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，若再發現平台企業在整改期過後，仍強迫實施「二選一」等違法行為，一律「從重從嚴」處罰。

再者，於4月26日，市監局再度表示，根據舉報，依法對美團（3690）實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，美團回應稱，將積極配合監管部門調查，嚴格落實相關規定。

在電商平台，阿里巴巴旗下的淘寶的每日活躍用戶大致持平，在4月10日「出事前」，3月29日及4月5日的一周，每周每日活躍用戶分別只跌2%和持平；而在出事後的4月12日和19日的一周，更按周各增長1%。而天貓平台則有「較大」的影響，3月29日及4月5日的一周，每周每日活躍用戶分別跌3%和跌9%，在「出事後」的4月12日的一周，按周下跌6%，直至4月19日的一周才止跌回穩。然而，這並未見斷崖式的急跌。

至於其他平台如拼多多（美：PDD）、京東（9618）、唯品會（美：VIPS）活躍用戶變動不大，其中，唯品會更4月12日及19日的兩周分別錄得增13%和9%，此乃是在4月13日中央要求科企們整改後所錄得的數字。

科企整改並不影響用戶依賴程度，其活躍用戶數字更不跌反升。（資料來源：Questmobile及摩根士丹利）

對科企的增長無須過份擔心

至於生鮮食物電商平台方面，大部分平台均錄得用戶增長。生鮮食物或社區團購為一眾平台的下一個戰場。大部分生鮮食物電商平台在4月13日整改消息傳出後，用戶有所增加。其中表現最為突出的是美團旗下的美團優選。在4月12日和19日的兩周，每周每日活躍用戶按周增長42%及16%，增幅驚人。

由此可見，用戶體驗是一回事，觸及壟斷是一回事。恰恰是因為平台性能佳才能做到自然壟斷。故此，證明監管和用戶本來就不是一個層面的事兒。早前因為平台知道用戶的依賴，所以「霸王條款」才可肆無忌憚，結果帶來政府進行監管，對平台們的「二選一」及「霸王條款」不可以視之不理。不過，用戶對平台的倚賴看來卻沒大影響，對科企的增長亦無須過份擔心。