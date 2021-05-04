美財長耶倫稱息口或上揚防經濟過熱　恐慌指數勁升逾18%

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-04 23:54

美國將會加息？財長耶倫出席會議時指出，隨著美國政府推出數以萬億美元計的刺激經濟方案，當地經濟增長會非常蓬勃，最終會加息。

她指出當地息口或會上揚，以防當地經濟過熱；又指出縱使額外開支對比整體經濟規模仍是較細，但卻會引起適度利率上揚。

不過她強調有關投資可讓當地經濟更具競爭力及生產力。

她指出縱使長遠而言，政府須就著重於財政責任，可是以往政府長久以來，忽視對其使命相關的開支。她明言總統拜登採取非常進取策略，對以往多年來欠缺足夠投資的基建項目﹑人才培訓﹑科研﹑社區及小型企業，進行支持。可是現時距離解決相關問題，仍相當遙遠。

對於通脹問題，耶倫重申不會對通脹情況過份關注，惟認為應當擁有方法以應對通脹。

美三大指數皆下挫

耶倫的言論與日前聯儲局主席鮑威爾的說法有差距，鮑威爾指出目前並非聯儲局縮減買債規模的時間。而在上月中時，鮑威爾指出當局加息前會先縮減買債規模。

受到耶倫言論拖累，美國三大指數皆向下，道指最新報33802點，跌310點或0.9%，標普指數最新報4139點，跌54點或1.26%，納指最新報13519點，跌375點或2.7%。

美匯指數上揚91.29，升0.37%；至於反映投資者恐慌情緒急升，最新報21.71，升18.57%。美國10年期國債孳息率最新報1.59厘，跌1個基點。