港股半日微升2點　恒生、交行漲逾3%　海底撈插逾4%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-05 12:20

港股昨（4日）反彈近200點，但隔晚美股受消息影響，三大指數一度受挫，道指先跌後反彈，最多跌347點，收市倒升19點或0.06%，報34133點；納指插261點或1.88%，收市報13633點；標指瀉28點或0.67%，收報4164點。

【12:10】ATM齊挫

恒生指數半日微升2點，中午收報28559點。恒生科技指數跌1.5%，報8158點。大市成交金額548億元。

科技股全線向下，騰訊 （0700）、阿里巴巴 （9988）、美團（3690）跌逾1%，分別收報613.5元、222.2元、288.8元。

銀行股向上，恒生 （0011）創新高，高見158元，半日飆升3.3%，中午收報157.1元；交通銀行（3328）上揚3.06%，收報5.06元；招商銀行（3968）漲3.06%，收報64元；滙豐 （0005） 升0.5%，收報48.4元；中銀香港（2388）亦漲1.6%，收報28元；建行（0939）上揚2.2%，收報6.16元。

海底撈（6862）半日插逾4%，中午收報49.05元，暫為藍籌表現最差。

【11:11】永恒策略勁升近3成半

永恒策略（0764）收購線上營銷公司，股價一度高見0.33元，勁升近3成半，現造0.31元，仍抽升26.5%，成交有402萬元。

恒生指數現升40點或0.14%，報28597點。

【10:50】中國鋁業曾揚逾4%

恒生指數28500點附近爭持，最新報28529點，跌27點或0.1%；恒生科指報8158點，跌125點或1.51%，暫成交金額407.96億元。

騰訊（0700）續跌1.4%，報613.5元；美團（3690）亦跌1.1%，阿里巴巴（9988）瀉1.8%；京東（9618）挫1.7%，快手（1024）跌1.08%，百度（9888）插3.6%，報194.1元。

中國鋁業（2600）續造好，一度揚逾4%，高見4.63元，現報4.51元，仍升1.4%。中石油（0857）高見2.98元，現升1.7%，報2.97元；中海油（0883）升2.2%，報8.47元。

【09:56】恒生銀行漲逾2%

銀行股撐市，滙豐（0005）倒升0.5%，報48.4元；恒生（0011）升2.5%，報155.9元；中銀（2388）亦上揚0.7%；工行（1398）漲1.4%；建行（0939）升1.8%。

恒生指數升80點或0.28%，報28638點。

【09:47】港股急倒升

港股急倒升，高見28603，現報28587點，升30點或0.11%；恒生科指則跌61點或0.75%，報8222點。

【09:42】卓悅一度飆升逾110%

恒生指數續吐173點或0.61%，報28384點。

卓悅（0653）一度飆升逾110%，創52周新高，見0.385元，現報0.305元。L'OCCITANE （0973）亦漲14.5%，見26.15元，創新高。莎莎國際（0178）升2.2%，報1.87元。

【09:20】恒生指數低開129點

恒生指數低開129點或0.45%，報28427點；科指低開103點或1.25%，報8180點；國企指數亦低開58點或0.54%，報10707點。

科技股騰訊（0700）開報615.5元，跌1.05%；美團（3690）開報288元，跌1.3%；阿里巴巴（9988）開跌1.6%，報221.6元；京東（9618）插1.8%，報295.2元；小米（1810）跌1%，報24.55元；快手（1024）亦跌1.4%，報256元。

油價續造好，油股個別走勢，中石油 （0857）續升0.68%，報2.94元；中石化 （0386）上平開，報4.08元。

滙豐（0005）開跌0.1%，報48.1元；友邦（1299）跌0.4%，報97.55元。

天工國際（0826）據報以先舊後新配售2億股，集資最多8.9億，今早股價開插11.9%，報4.3元。

碧桂園（2007）公布4月合同銷售額按年增加7.8%，股價平開報9.29元。

澳博（0880）開跌0.51%，報9.75元；首季虧損6.47億元。銀河娛樂（0027）亦插1.6%，報68元；新濠國際發展（0200）瀉1.7%，報15.2元。