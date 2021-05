耶倫突吹「加息」　美股經歷慘痛一夜　黃國英：此板塊有抄底機會

撰文: 黃文琪 最後更新日期: 2021-05-05 11:57

美國財長耶倫突然「放鷹」,周二參加the Atlantic活動中表示,隨着政府支出增加,經濟增長速度加快,利率可能必須小幅上升,以確保美國經濟不會過熱。受她的言論影響,美股周二齊下滑,道指曾挫347點,全日低見33765點,不過低位拾級反彈;納指盤中都曾急插近3%,科技股遭到大拋售。隨後,耶倫澄清加息言論,指她沒有預測或建議加息,堅決擁護美聯儲獨立性,同時也不認為通脹會成為問題。

股神巴菲特在股東信中表示,如果在未來幾十年內都接近於當前的利率,並且公司稅率也保持在現有低位附近的話,隨着時間推移,股票的表現將遠好於長期的固定利率債務工具。

由此可見,假如美國財長耶倫此番言論是在「試水溫」,利率若不能保持現時低位,美股市場就未必像以往吸引。

豐盛金融集團資產管理董事黃國英表示,美股昨夜大跌,只是散戶對加息言論過度反應。(資料圖片)

黃國英:散戶對加息言論過度反應

豐盛金融資產管理董事黃國英表示,美股昨夜大跌,只是散戶對加息言論過度反應。他解釋道,是否加息尚未明確,且利率可能只是小幅上調,昨夜美元小幅回升但始終偏弱,美長債息微跌至1.6厘之下,總體平穩,顯示機構或華爾街大戶對加息言論反應不大。

他又指,昨夜跌幅較大的都是高估值科技股為主,標普500指數跌幅較小,消費股、金融股及資源股上升,可見美股大好友口味始終如一,近期都是「殺估值」。

被問及經過昨夜大跌,現時能否抄底科技股,黃國英建議投資者現時可小注買入科技股,又指,太陽能板塊近期跌幅頗大,投資者迎來抄底機會,或可長期持有太陽能股。

此外,在華爾街經歷了一天的慘痛暴跌後,CNBC財經名嘴Jim Cramer表示,市場為投資者提供了一個抄底優秀公司的機會。他表示,昨夜情況已經見過無數次了,但當股市崩盤時,投資者很難記住自己應該去抄底,而不是去割肉。

黃國英建議投資者可留意太陽能股。(Getty Images)

美股都有五窮月? 分析師:今年5月未必窮

「Sell In May And Go Away」是華爾街著名的格言之一,市場專業人士指,歷史經驗顯示,市場表現最強勁的 6 個月是11月至4月,但並不是影響任何一年決策的重要因素。

Cornerstone Macro 的首席市場技術分析師 Carter Worth就認為,今年市場將進入一段疲弱期,主因是市場已經見頂。

他發現從去年11月1日到今年4月30日,道瓊指數累計上漲 27.8%,這是自1896年以來,漲幅第4高的6個月表現。在如此強的半年表現後,美股通常會進入整理。

瑞士信貸首席美國股市策略師 Jonathan Golub 表示,平均而言,5月至10月之間的市場表現確實比較疲弱,但比較去年及今年5月,就可以發現巨大的反差。去年5月,市場剛剛走出谷底,而現在的5月則是經濟繁榮和收入增長時期。

他又指,基於企業所表現的強勁獲利,將標普 500 指數年底的目標價,由4300上調至 4600。