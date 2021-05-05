耶倫突吹「加息」　美股經歷慘痛一夜　黃國英：此板塊有抄底機會

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-05 11:57

美國財長耶倫突然「放鷹」，周二參加the Atlantic活動中表示，隨着政府支出增加，經濟增長速度加快，利率可能必須小幅上升，以確保美國經濟不會過熱。受她的言論影響，美股周二齊下滑，道指曾挫347點，全日低見33765點，不過低位拾級反彈；納指盤中都曾急插近3%，科技股遭到大拋售。隨後，耶倫澄清加息言論，指她沒有預測或建議加息，堅決擁護美聯儲獨立性，同時也不認為通脹會成為問題。

股神巴菲特在股東信中表示，如果在未來幾十年內都接近於當前的利率，並且公司稅率也保持在現有低位附近的話，隨着時間推移，股票的表現將遠好於長期的固定利率債務工具。

由此可見，假如美國財長耶倫此番言論是在「試水溫」，利率若不能保持現時低位，美股市場就未必像以往吸引。

豐盛金融集團資產管理董事黃國英表示，美股昨夜大跌，只是散戶對加息言論過度反應。（資料圖片）

黃國英：散戶對加息言論過度反應

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，美股昨夜大跌，只是散戶對加息言論過度反應。他解釋道，是否加息尚未明確，且利率可能只是小幅上調，昨夜美元小幅回升但始終偏弱，美長債息微跌至1.6厘之下，總體平穩，顯示機構或華爾街大戶對加息言論反應不大。

他又指，昨夜跌幅較大的都是高估值科技股為主，標普500指數跌幅較小，消費股、金融股及資源股上升，可見美股大好友口味始終如一，近期都是「殺估值」。

被問及經過昨夜大跌，現時能否抄底科技股，黃國英建議投資者現時可小注買入科技股，又指，太陽能板塊近期跌幅頗大，投資者迎來抄底機會，或可長期持有太陽能股。

此外，在華爾街經歷了一天的慘痛暴跌後，CNBC財經名嘴Jim Cramer表示，市場為投資者提供了一個抄底優秀公司的機會。他表示，昨夜情況已經見過無數次了，但當股市崩盤時，投資者很難記住自己應該去抄底，而不是去割肉。

黃國英建議投資者可留意太陽能股。（Getty Images）

美股都有五窮月？ 分析師：今年5月未必窮

「Sell In May And Go Away」是華爾街著名的格言之一，市場專業人士指，歷史經驗顯示，市場表現最強勁的 6 個月是11月至4月，但並不是影響任何一年決策的重要因素。

Cornerstone Macro 的首席市場技術分析師 Carter Worth就認為，今年市場將進入一段疲弱期，主因是市場已經見頂。

他發現從去年11月1日到今年4月30日，道瓊指數累計上漲 27.8%，這是自1896年以來，漲幅第4高的6個月表現。在如此強的半年表現後，美股通常會進入整理。

瑞士信貸首席美國股市策略師 Jonathan Golub 表示，平均而言，5月至10月之間的市場表現確實比較疲弱，但比較去年及今年5月，就可以發現巨大的反差。去年5月，市場剛剛走出谷底，而現在的5月則是經濟繁榮和收入增長時期。

他又指，基於企業所表現的強勁獲利，將標普 500 指數年底的目標價，由4300上調至 4600。