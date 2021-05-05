印度疫情｜央行行長稱疫情打擊需求　央行出招滿足市場流動性

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-05 14:48

新冠肺炎疫情目前在坤度相當嚴峻，該國衛生部今日（5日）公布，過去24小時新增38.23萬宗新冠肺炎確診個案，累計病例已達2066.5萬宗，為連續14日日增30萬宗新增確診個案。

央行行長稱疫情會打擊需求

疫情日益嚴重引發外界對當地經濟前景憂慮，日前瑞銀亦發表報告，指當地4月份經濟活動指標，由3月的102降至95，預期疫情對第二季經濟有產生負面影響。央行行長Shaktikanta Das亦指出，在過去一個月疫情快速變化，須要有序及時的政策回應；又指出全球經濟存在高度不確定性，面臨下行風險。

他表示第二波疫情及防疫限制，會對需求帶來打擊，特別是需要面對面接觸的服務行業。Shaktikanta Das表示，現時當地需求下降情況應較去年為輕，今年當地通脹情況或受新一波疫情影響，惟不預期與今年4月時該行貨幣政策委員會的公告有重大分別。

印度的氧氣短缺危機成了這波疫情死亡率高企的關鍵原因。（美聯社）

額外提供資金滿足市場流動性

為應對疫情，央行推出多項措施，其中回購利率料至明年3月底，額外提供5,000億盧比流動性，銀行在此計劃下，可向疫苗生產商﹑醫療機構﹑醫院及病人提供支援；並另為疫情立賬目。

央行宣布向小型金融機構提供目標長期回購操作，最多涉及1,000億盧比，每名借款人可以尋求100萬盧比，小型金融機構則可以向資產上限50億盧比的小微貸機構提供貸款。

央行又指出，直至今年9月底，個人及中小企可獲一次重組，有關工具適合於整體敞口不多於2.5億盧比的借款人，免供期可獲延長2年月，銀行則可就壞賬撥備時，動用逆周期撥備。

另外為向各邦區政府提供額外支援，央行容許透支期由原來的36日延長至50日，連續透支日子由原來14日延至21日。

印度新冠肺炎疫情：圖為4月21日印度控制的克什米爾地區有一名男子在接種新冠肺炎疫苗。（AP）

標普憂疫情削弱全年增長

投資評級機構亦指出，疫情會影響當地經濟前景。據《路透》報道，標普全球評級表示，印度當前的第二波疫情會損害其近期經濟復甦，並可能削弱全年增長。

標普亞太區首席經濟學家Shaun Roache指出，印度的疫情將不可避免地打擊經濟復甦，並可能導致經濟增長在10%以下。政策空間有限的情況下，控制疫情所需的時間愈長，永久性損害就愈大。

標普給予印度最低的投資評級「BBB-」，前景展望為「穩定」，並預計印度在4月開始的一年經濟將增長11%，預計去年印度經濟創紀錄萎縮8%。