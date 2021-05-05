標普推出加密貨幣指數　將Bitcoin、以太幣引入華爾街

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-05 14:55

標普道瓊指數公司宣布，推出全新數碼資產指數系列，包括追蹤Bitcoin價格的S&P Bitcoin Index（SPBTC）、追蹤以太幣價格的S&P Ethereum Index（SPETH），以及同時追蹤上述兩者價格的S&P Cryptocurrency MegaCap Index（SPCMC，加密貨幣超大型指數）。

標普表示，數碼資產指數有助投資者更易進入興起中的數碼資產市場，同時有助在這個相當投機市場，減低相關的風險。而加密貨幣指數將採用「公平市場定價」（Fair Market Value Pricing）作為估值方法，並非以美元做衡量。

標普指出，傳統金融市場及數碼資產不再是互相排斥的市場，隨著加密貨幣變得主流，投資者有渠道獲取可靠、透明的定價數據，該行展望將進一步擴闊數碼資產指數並帶來更高透明度。

金融資訊與統計數據供應商標普全球（S&P Global）表示，下半年將會擴大指數名單，列入更多數位貨幣，以及推出更多追蹤不同市值或市場的加密貨幣的指數，例如大型市值加密貨幣指數。

據CoinDesk，Bitcoin現報每枚54,137美元，日內跌幅3.45%；以太幣現報每枚3,237美元，日內跌幅4.17%。Dogecoin（狗狗幣）現報每枚0.67美元，日內升幅為55%。