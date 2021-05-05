議員籲用外匯基金紓民困　許正宇：無必要改變　免牽一髮動全身

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-05 16:25

金管局日前公佈，外匯基金首季投資收入錄得116億港元，總資產約為45,000億元，累計盈餘為8,524億港元。有議員建議政府動用外匯基金推行紓困措施，財經事務及庫務局局長許正宇回應稱，無必要改變外匯基金的運作機制，以免牽一髮而動全身，影響香港的貨幣及金融穩定。

許正宇表示，儘管在符合特定情況下，財政司司長可從外匯基金轉撥款項，但外匯基金資產有支持聯繫匯率，發揮穩定港元匯率的重要作用。

他續稱，外匯基金必須具有相當可觀的規模及高流動性，才能保持貨幣和金融穩定，維持市場和公眾對外匯基金以至金融體系的信心，並有效制止對金融市場的衝擊，維持金融體系的安全。

許正宇指出，政府財政儲備的投資回報，按資金來源撥入政府一般收入賬目或各基金。現行投資安排讓政府的財政儲備賺取較穩定的回報，達至保本的效果。而外滙基金與政府之間的支付安排不宜輕率更改，以確保外滙基金的投資能維持謹慎的風險管理。

此外，他又指，政府已決定利用未來基金的部分款項成立「香港增長組合」，直接投資於「與香港有關連」的項目，現正籌備落實。

對於許正宇表示現時財政儲備相當於14個月的政府開支，議員蔣麗芸就不滿其回應，指「14個月係講緊成個世界停頓」。她又指，就算以後的本地生產總值全部錄得負增長，政府仍是「10年、8年都唔使憂」。