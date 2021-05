惠峰：美股回調屬短期　5月是賺買機會　看好呢幾隻股

撰文: 黃文琪 最後更新日期: 2021-05-05 21:21

「Sell In May And Go Away」是華爾街著名的格言之一,歷史經驗顯示,市場表現最強勁的 6 個月是11月至4月。

惠峰國際董事張玉峰認為,傳統「5月沽貨離場」的概念已過時,只屬於捕捉趨勢的投機情況,回調現象只屬投機者短期獲利操作,更會是個賺買機會,投資者應留意公司基本面,大型科技股將繼續受市場關注。

若投資屬中長線,張玉峰指出,投資應更關注公司的基本面,應趁5月季報出爐,留意公司的財務數字及經營狀況。以巴郡 (BRK)為例,今年首季營業收入為70.18億美元,按年增長了20%,原因是保險、鐵路等許多業務都已從疫情中恢復過來。

對於拜登政府提議上調企業稅,他認為不用太過恐慌,企業稅率和股市估值之間並不存在關聯性,只有短暫影響。

預料SPAC會繼續火熱

SPAC(特殊目的收購公司)方面,他預料SPAC繼續火熱,華爾街資金正持續追捧,投資者有意投資SPAC的話,可根據發起人的背景,謹慎挑選。

另外,張玉峰表示,大型科技股將繼續受市場關注,有望帶動股市,拉高各指數,投資者可留意 Visa ( V)、Adobe (ADBE)、UiPath ( PATH)及Microsoft (MSFT)。

小型股方面,他指可留意 Color Star( CSCW)、Skillz (SKLZ)及Fubo TV ( FUBO)。