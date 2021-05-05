惠峰：美股回調屬短期　5月是賺買機會　看好呢幾隻股

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-05 21:21

「Sell In May And Go Away」是華爾街著名的格言之一，歷史經驗顯示，市場表現最強勁的 6 個月是11月至4月。

惠峰國際董事張玉峰認為，傳統「5月沽貨離場」的概念已過時，只屬於捕捉趨勢的投機情況，回調現象只屬投機者短期獲利操作，更會是個賺買機會，投資者應留意公司基本面，大型科技股將繼續受市場關注。

若投資屬中長線，張玉峰指出，投資應更關注公司的基本面，應趁5月季報出爐，留意公司的財務數字及經營狀況。以巴郡 （BRK）為例，今年首季營業收入為70.18億美元，按年增長了20％，原因是保險、鐵路等許多業務都已從疫情中恢復過來。

對於拜登政府提議上調企業稅，他認為不用太過恐慌，企業稅率和股市估值之間並不存在關聯性，只有短暫影響。

預料SPAC會繼續火熱

SPAC（特殊目的收購公司）方面，他預料SPAC繼續火熱，華爾街資金正持續追捧，投資者有意投資SPAC的話，可根據發起人的背景，謹慎挑選。

另外，張玉峰表示，大型科技股將繼續受市場關注，有望帶動股市，拉高各指數，投資者可留意 Visa （ V）、Adobe （ADBE）、UiPath （ PATH）及Microsoft （MSFT）。

小型股方面，他指可留意 Color Star（ CSCW）、Skillz （SKLZ）及Fubo TV （ FUBO）。