北水今重開　港股隨外圍高開逾200點　祖龍娛樂獲騰訊加持

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-05-06 10:00

五一長假結束內地股市今重開，港股通亦恢復，配合外圍市況普遍向好，港股今早高開229點，報28647點；科指高開56點報8164點。估計今日港股走勢有望回穩，上試28700點。然而，科技股料仍見沽壓，因美股納指連跌第四日，市場仍消化美國財長耶倫的言論以及貨幣政策轉向機會。

美股傳統資源股份造好，刺激道指微升0.3%創新高，石油股及重工股強勢（視覺中國）

歐股方面，三大指數反彈，見近兩個月來最佳單日表現，主因歐元區內經濟數據向好，企業活動回升，以及資源價格升推高股份破頂。美股方面，傳統股份造好，刺激道指微升0.3%創新高，石油股及重工股強勢，油股雪佛龍、埃克森美孚及開拓重工 (Caterpillar Inc.)升1.9%-3%。相信本港資源股會跟隨向上。

預期港股傳統股份有望領升大市，特別是石油股，有色金屬等資源類股份，料會跑出。國內銅價持續走高，漲逾1%；國際銅期貨續創歷史新高，滬銅期貨再刷近十年高位，北水今重開，料會追入近期表現較強的銅鐵礦類股份。不過，龍頭科技股料續受壓。

當中，龍頭股騰訊值得關注，外電消息指，集團與美國外資委員會（CFIUS）談判 以保留對美國遊戲開發商Riot Games、Epic Games股權投資，報道指，CFIUS一直評估Epic Games及Riot Games兩家遊戲開發商處理用戶數據時，是否因騰訊的中資背景，而構成國家安全風險。據報，Epic Games並未與騰訊共享用戶數據，而Riot Games指，公司運作獨立於騰訊。

不過，手遊開發商祖龍娛樂 （9990）反而可看高一線，股份獲騰訊控股於上周四及五（29及30日）增持，涉及金額4.56億元。經過兩日增持後，對祖龍娛樂持股增至16.88%。