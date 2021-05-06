港股升幅急收窄　小米漲逾3%　海底撈續插逾8%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-06 11:15

港股連跌三日收市，昨日低開低走，全日跌139點。今日北水回歸，到底今日港股表現將會如何？亞太居股市今早個別發展。日本假期後復市，截至09時15分，日經225指數最新升258點或0.89%，報29250點；韓國亦復市，韓國KOSPI指數升38點或1.22%，報3165點。

【11:11】小米一度漲逾5%

恒生指數一度轉跌，低見28391點，最新報28443點，升25點或0.09%，暫大市成交金額799.87億元。

小米（1810）一度漲逾5%，見25.95元，現報25.45元，仍升3.04%，成交金額20.8億元。舜宇光學（2382）揚2.5%，報190元。

【10:59】創興銀行中途停牌

創興銀行 （1111） 中途停牌，停牌前報13.76元破頂，升30.3%，成交7523萬元。

恒生指數升幅急收窄，最新報28434點，升16點或0.06%。

【10:35】海底撈瀉近一成

海底撈﹙6862﹚股價續疲弱，一度插逾9%，現瀉8.23%，報44.05元，成交額5.3億元。

連跌四日的藥明生物（2269）終於反彈，重上大股東上周配股價，最高見過107.8元，回升4.4%，現造105.4元，仍揚2.03%，成交金額7.91億元。

【10:25】濠賭股逆市向下

國泰（0293）一度跌2%，低見6.53元，最新報6.56元，仍跌1.65%。新加坡政府表示，正評估是否調整與港「旅遊氣泡」計劃。

油股續造好，中石油（0857）續揚2.02%，報3.03元，最高曾見3.06元，現成交金額3.3億元。中海油（0883）亦升1.66%，報8.58元，暫最高見8.64元。中石化（0386）漲2.2%，報4.17元。

恒生指數升幅收窄至200點，最新報28617點，升193點或0.68%。恒生科指報8171點，升63點或0.78%。

【10:05】內地股市復市首日個別發展

內地股市復市，上證指數最新報3465點，升18點或0.55%。深成指則跌100點或0.7%，報14337點；創板指跌62點或2%，報3029點。

濠賭股逆市向下，銀娛 （0027） 跌逾2%；金沙 （1928） 、美高梅 （2282） 、永利 （1128） 跌逾3%；澳博 （0880） 跌近6%；新濠 （0200） 跌逾4%。

【09:40】ATMX轉升

恒生指數一度飆升逾300點，最新報28696點，升278點或0.98%。恒生科指報8196點，升88點或1.09%。暫成交金額197.81億元。

ATMX方面，阿里巴巴 （9988） 升0.6%，騰訊 （0700） 升0.16%，美團 （03690） 升0.16%；小米 （1810） 升2.83%。

復星醫藥 （2196） 插近18%，低見46元，最新報46.2元；康希諾生物 （6185） 低見290元，現跌19.22%，新造價295元；國藥 （1099）亦瀉8.2%，現報23.65元。美國政府宣布放棄新冠肺炎疫苗專利。

【09:20】恒生指數高開229點

恒生指數高開229點或0.81%，報28647點；科指高開56點或0.7%，報8164點；國企指數亦高開80點或0.75%，報10802點。

科技股騰訊（0700）開報614.5元，升0.66%；美團（3690）開跌0.56%，報285.4元；阿里巴巴（9988）開升0.36%，報220.8元；百度（9888）挫2.5%，報189.5元。

滙豐（0005）高開1.24%，報49元；友邦（1299）升0.9%，報98元；平保（2318）微升0.12%，報82.2元。

安踏（2020）及李寧（2331）傳有意收購Adidas旗下Reebok品牌，目前市場估計Reebok只能以10億歐羅賣出。安踏高開1.3%，報141.3元；李寧升1%，報66.1元。

百威亞太（1876）首季虧轉盈賺2.33億美元，按年大增70.08%。股價高開7%，報26元。

包浩斯（0483）料首季業績將由虧轉盈至1億元，股價飆14.8%，報0.62元。