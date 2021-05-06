巴郡A股破頂　交易所暫停接單　股神曾解話稱唔拆細係呢原因！

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-06 15:36

「股神」巴菲特（Warren Buffett）股神巴菲特的投資旗艦巴郡A股（BRK.A），股價於當地時周三（5日）創新高，每股升穿42.1萬美元（約327萬港元），今年來漲幅超過20%，成全球最貴股。不過卻引致交易所無法處理，要暫停交易。

據《華爾街日報》報道，巴郡A股股價已逼近交易所電腦常用數字處理方式能儲存的數字上限，納斯達克周二暫停透過數個熱門數據動態提供巴郡A股股價，該公司正致力於本月完成升級以解決問題。納斯達克表示，完成升級前會暫停公布高於門檻98%的股價。

另一間交易所營運商iex集團3月也表示，將停止接受投資人巴郡A股訂單，原因是交易系統有內部價格限制。目前美國股價第2高公司是房屋營建商NVR，NVR股價略高於5,100美元。

納斯達克和部份其他市場營運商以採用32位元的精簡電腦格式記錄股價是問題癥結，採用這種格式的數字上限為2的32次方減1，即4294967295。由於儲存股價時常統計到小數點後第4位，股價上限為42萬9496.7295美元。

股價近60年累升6萬倍

其實股神1962年首次購入巴郡時，每股作價只是7.5美元，如今巴郡每股價值已破42萬美元水平，即升了近6萬倍。

巴菲特過去數十年一直拒絕分拆巴郡A股，甚至在致朋友生日卡上寫下「祝你活到巴郡分拆那天」的賀詞。他亦曾向巴郡股東表示，壓低股價會招來不成熟的短線投資人。

不過，巴郡現已提供價格較低B股，另外，目前許多券商也提供碎股交易，允許投資人以低價買巴郡股票。