大市缺北水　現「乾升式」反彈｜股壇繹思．許繹彬

撰文： 許繹彬 最後更新日期： 2021-05-06 12:00

國內五一「小黃金周」剛已完結，但港股因欠缺北水的滋潤，成交更見每況越下，終出現跌穿千億的景況。

踏入「五窮月」港股交易的首天，大市因受到印度疫情失控、香港出現變種病毒，及晶片荒等理由，出現急促下調，更曾下跌至近28,000點邊緣。儘管周二在低成交下出現「乾升式」反彈，但周三（5日）便立即出現回吐，明顯是因為缺乏承接所致。

另一方面，美國道瓊斯指數持續走強，更屢創新高；而納指則持續偏軟，走勢乏善足陳，勇勢不再。美國財政部長耶倫周二承認，可能不得將利率調高，來控制過往由數萬億美元政府刺激支出帶動的美國經濟的過速增長；言論一出，美股應聲下挫，尤以對利率敏感的科技股更出現遭拋售；儘管耶倫其後澄清，為加息言論降溫，但仍難挽回積弱的科技股跌勢。

美國財政部長耶倫周二承認，可能不得將利率調高，來控制過往由數萬億美元政府刺激支出帶動的美國經濟的過速增長。（資料圖片）

筆者認為，不論債息上升還是確實利率上升，均會對科技股作出直面衝擊，原因是因為大部份的科技股均是以未來概念作炒作藉口，所以絕大部份的公司均是以借貸或發債來保持公司的日常營運或開發，所以未來的息口上揚，均會影響大部份科技股的收入或盈利。

加上科技股在去年呈現一支獨秀的局面，現階段在內外夾擊的情況下，納指的走勢與以傳統股為主的道指出現背馳的局面，並非毫根據；而港股的走勢，現階段更出現「跟跌唔跟升」的狀態，除因港股缺乏利好消息外，資金流走亦是導致港股失去支撐的原因，相信一眾投資者均在期昐今天國內假期完結後北水重臨，但筆者認為，由於國內的資金鏈仍出現緊張，北水重臨亦不會突然出現大幅上升，建議投資者仍維持短炒的策略。

隨著美國總統拜登宣佈在七月四日前讓全美7成人接種疫苗，可見其控制疫情及重建美國經濟的決心，因此令資源股，特別是石油及金礦股近期呈現強勢，相信短期情況仍可持續，投資者可留意走勢仍算含蓄的中海油田服務（2883）。

許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。