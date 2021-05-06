Cathie Wood旗下基金連續5日流出資金　分析師：投資者湧向FAAMG

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-05-06 13:00

高估值科技股遭遇拋售，令被譽為女股神、連登「契媽」Cathie Wood的旗艦基金ARKK遭受重創。ARKK周三連續第七天下跌，創下近兩年半以來的最長下跌，並錄得連續5日資金淨流出，有分析師認為投資者湧向FAAMG。

Cathie Wood曾受惠於對Tesla等科技股的前瞻性押注，ARKK於去年飆升了約150%，但今年以來的跌幅超過10%。周二看跌期權成交量為190,000，為六周以來最高，為有記錄以來第四高。

根據彭博彙編的數據，ARKK連續五日流出資金，總計近7.7億美元。自2019年10月以來，ARKK於4月首次錄得月度資金淨流出。

ARKK連續五日流出資金。（彭博）

ARKK的暴跌與大盤的上漲形成鮮明對比，道指周三升至紀錄高位，而標普500指數則徘徊在歷史高點附近。

FBB Capital Partners的研究主管Mike Bailey表示，超大科技巨頭FAAMG（即Facebook、Apple、Amazon、Microsoft以及Google母公司Alphabet）不僅盈利飆升，而且估值合理。

他又指，FAAMG的相對吸引力，可能會讓像ARKK投資的高速成長型股票黯然失色，小型科技股的市場人氣正在消退。

薩特策略組織的Andrew Adams表示，以ARK基金和許多類似基金為代表的高增長區域正處於崩潰邊緣，並有可能造成瀑布式下跌。