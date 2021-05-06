IIF：4月新興市場流入資金激增　大部分流入債市

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-05-06 15:50

據國際金融協會（IIF）最新發布的全球資金流向報告顯示，2021年4月，流入新興市場國家的投資總額約為455億美元，較3月的101億美元明顯回升。這是2021年1月以來，新興市場國家迎來的最大月度資金流入。

中國證券網5月6日報道，細分新興市場經濟體的資金流入情況，4月份，股票市場流入142億美元，其中流向中國股市的有135億美元。債券市場流入312億美元，其中，流向中國債市的有48億美元；流入中國以外其他新興市場國家債市的資金達264億美元，為2020年11月以來最高水平。

當前，新興市場已連續13個月實現資金淨流入。2021年2月及3月，受長端美債收益率持續走高影響，流向新興市場國家的資金規模持續縮減。

4月份新興市場國家資金流入狀況的回暖主要受債券市場資金流入的支撐。IIF經濟學家Jonathan Fortun在報告中指出，新興市場國家風險偏好增強，激活了當地的債券市場。新興市場國家的債券收益率正在上升，且經通脹調整後，實際利率與發達國家相比更高。

從地區分佈來看，新興市場國家中，所有地區都出現資金淨流入。亞洲地區表現最佳，有152億美元流入債市，56億美元流入股市。此外，流入拉美股市的資金為55億美元，流入該地區債市的資金為78億美元。