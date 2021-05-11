專訪｜舊經濟股受捧　陸東揪出10厘高息股　這兩大板塊值吼

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-05-11 07:00

2020年初，全球爆發新冠病毒疫情，中港股市率先走下，其後美國股市更出現「史詩式」熔斷，環球市場陷入恐慌，港股亦一度跟隨外圍暴瀉至最低21139點。其後，一眾新經濟股率先跑出，部分更挾「疫情受惠股」之名，股價以倍計暴漲。

一年過去，市場追逐新經濟股的潮流稍退，不少舊經濟板塊追落後，近月被重新發掘炒高。《香港01》邀請了星級分析師陸東接受訪問，他分享到自己在舊經濟之中的「尋寶記」，並透露了有兩個傳統板塊價值尚未重新反映。

去年疫情之下爆發股災，也許有不少人都能夠捕捉到觸底反彈，特別是一眾價值投資者。著名分析師陸東當時已揚言，在恒指位處23000點時開始「撈底」，大約22500點的時候「瞓身」買入。結果顯然易見，港股一年後曾升穿31000點關口，當中不少個別股份出現「倍升」。

不過，陸東不僅一次「瞓身」，皆因市場時刻出現「尋寶」機會。他接受《香港01》訪問時透露，去年還有一次「瞓身」的機會，便是恒大傳出向廣東省政府發公開信時，趁恒大債券﹙19恒大01﹚價格急挫時買進！當日19恒大01債價一度急插近三成，而恒大（3333）當日股價亦大跌近一成。至今，19恒大01債價已回升不少，由低位69元回升至90元以上水平，累計反彈達三成。

恒大地產去年傳出具債務危機，陸東則認為其基本面正常，更大手買入價格急挫的恒大債券。﹙Getty Images﹚

「瞓身」買恒大債 全因睇好基本面

莫非陸東收到風，知道恒大發生什麼事？「無，邊有收料㗎，睇基本面！」首先，陸東認為恒大向廣東省政府的信件是偽造的，「大家都知求政府係無用」；其次是他看好恒大集團的基本面。恒大地產賣樓動力驚人，一年銷售額高達7,000億至8,000億元，「新地、九倉喺上面一年賣200億都好難，幾多間可以過5,000億元？」

話雖如此，近日舊經濟股翻生，內房獨憔悴。對於內地房地產市場，陸東看法傾向樂觀，特別是內地監管部門推出「三條紅線」，認為內地樓市將變得更健康。「唔出三條紅線，你班地產商亂咁嚟，同金管局多年前1,000萬元以上嘅住宅最多借五成，如果好似97年任你借咪死囉！」

陸東相信只要發展商按正常速度，或者加快一點賣樓，不搶購地皮便能夠逐步減債，「啲地已經足夠好多年發展，消耗唔晒！」但陸東重申，他並非認為中國地產市場可以無視「地心吸力」，只是認為目前沒有崩壞的危險。

價值投資者陸東相信，只要價殘的舊經濟股估值得到重修，投資者亦可獲得豐厚的利潤。（鄭子峰攝）

舊經濟價值重估 屬理性分析

作為忠實的價值投資者，陸東目前亦將目光集中投放在舊經濟股。他隨意數出一些電力股，「1071（華電國際）、2380（中國電力），隻華電福新816私有化咗，阿媽都識貨知個仔值錢。」陸東坦言，他的要求不高，目標只是待這些股的市帳率由0.2至0.3倍，回升至0.5至0.6倍，股價一兩年間隨時升一倍，期間更可每年收10厘息，「﹙股價﹚double加廿個息，去邊到搵？唔係包生仔，但呢啲係好理性嘅分析」。

而近期的實戰成功例子，便有鞍鋼股份（0347）。「我1.9、2蚊講鞍鋼，好明顯成個Sector改善緊，當時市帳率只有0.3至0.4倍，每噸鋼嘅毛利有改善。過去五年鋼鐵業產能大幅減低，側埋一邊得幾間做晒，咁點會唔賺錢？」鞍鋼由年初約3.16元，累升逾九成至近日高位6.13元，跑贏不少新舊經濟股。

陸東認為，除非油價出現再次出現負數，否則石油股前景應不俗。（南海研究）

兩板塊待發掘

市場資金不斷追逐新經濟股，相反舊經濟股只有價值投資者垂青。可是，一些不起眼的舊經濟股，成交相對疏落，但陸東並不視之為一個問題。「我覺得呢個世界無懷才不遇，你唔升係你渣啫！唔會有人唔識睇你盤數，諸葛亮都有劉備三顧草蘆，云云幾千隻股票，你係有景的話 我實搵到你出嚟，你走唔甩架！」

鋼鐵股、金屬股已經「開車」，甚至可謂尾水，被問到還有什麼值得留意的板塊？陸東便點出兩個舊經濟板塊—電訊股及石油板塊。電訊股雖然是舊經濟企業，但陸東卻看好其價值，特別提到中移動﹙0941﹚、聯通﹙0762﹚只得兩三倍EV/EBITDA，股息率高達6厘，有10億用戶，非常穩定，是全世界數一數二的電訊公司。

至於石油板塊方面，陸東認為中海油﹙0883﹚、中石化﹙0386﹚估值已經非常低，除非預視油價會重現2020年3月這樣跌至負數的情況，否則油股仍然吸引。不過，中國以至全球均積極追求新能源、零碳排，陸東認同這是世界的大趨勢，但同時並不代表市場不需要使用原油，更直言淘汰原油的過程非常漫長，「我唔信油價會懸崖式下跌，只會係結構性下跌」，隨著需求下降而回落，長遠30年、40年大勢向下。

陸東認為，美團無法在疫情中賺取豐厚利潤，當世界正常化，其盈利能力更令人懷疑。（美團提供）

提防新經濟股 要賺錢證明其估值

陸東堅信價值投資，對於市場盲目追求新經濟，他認為要更加小心。陸東以一眾散戶都十分喜愛的股票—美團（3690）為例，過去一年可謂世界瘟疫，對美團而言稱得上「最好嘅環境」，不過美團並無法在疫症中賺取豐厚利潤。假設世界走向正常化，當人們開始外出，美團的業務模式還能夠怎樣賺錢，「我唔係話睇淡佢，作為一個信估值嘅投資者，我係諗唔到個商業模式係點樣運作，賺好多錢去證明返估值」。

「我唔介意畀好高估值去買一間好有前途嘅公司，好似港交所（0388），幾十倍PE、一厘息」，但陸東卻認為美團的外賣業務是「先行者」，而酒店旅遊、線上雜貨等屬於「後來者」，若果連先行者的範疇都做得一般，他坦言目前「計唔到數」。