亞開行行長﹕亞洲新興經濟體需為美國日後加息作準備

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-06 17:04

《路透》引述亞洲開發銀行行長淺川雅嗣指出，亞洲新興經濟體須要增加稅收及動員本地資金，為美國日後有機會加息作準備。

近期美國十年期國債孳息率上揚，同時市場人士揣測美國聯儲局的貨幣政策會日漸正常化，將會增加新興經濟體壓力。因有關國家多以美元發行債務，並有可能面臨資本外流及貨幣貶值壓力。

淺川雅嗣指出為協助解決有關問題，亞開行已在周一（3日）成立亞太稅務中心，以最大限度利用區域及國際資源，加強亞開行中的發展中成員國的當地資金動員及國際稅收合作。

他直言聯儲局遲早對貨幣政策正常化，因此須為區內資本市場將承受巨大壓力作準備；又指出新冠肺炎疫情成為發展中新興經濟體債務上揚的隱憂。要解決此問題便是加強區內金融合作，如清邁倡議，另一辦法便是每個國家努力提高稅收以提升財政韌性。中長期而言，有關經濟體需要調動當地金融資源。

稱對緬甸局勢感關注

他進一步指出，過往當美國貨幣政策作出正常化時，引致於1980年代末的拉美債務危機，在1994年則引發墨西哥披索的主龍蘭舌酒危機。

他又談及緬甸情況，指出對當地局勢深感憂慮，又指出亞開行現時處於觀望態度，按情況作出反應。亞開行的股東及國際組織會繼續進行商討。

亞開行從今年2月起已暫停向緬甸發放主權項目貸款。