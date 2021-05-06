財匯局與會計師公會簽備忘錄　加強有效合作及協調

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-05-06 21:56

財務匯報局與香港會計師公會今天（6日）簽署了一份諒解備忘錄，以加強雙方在各自職能的有效合作及協調。

財匯局與公會以提升審計質素，以及公眾利益實體核數師和會計業界整體的專業操守標準為共同目標。在諒解備忘錄的框架下，財匯局及公會同意互相轉介個案，並透過交流資訊，互相協助雙方適時行使各自的職能。

諒解備忘錄由財匯局行政總裁 Marek Grabowski及會計師公會行政總裁兼註冊主任陳詠新簽署，並由財經事務及庫務局副秘書長（財經事務）許澤森、財匯局主席黃天祐、會計師公會會長鄭中正及雙方的高級管理人員見証。

鄭中正表示監管機構有效的合作，對會員有莫大裨益，公會樂見雙方簽署了這份新的諒解備忘錄。公會一直致力提倡審計質素的重要性，這份諒解備忘錄將可推動香港審計市場的持續發展。通過雙方的緊密合作及協調活動，公會與財匯局將並肩合作，以確保公眾對香港資本市場的信心維持於高水平，支持香港的長遠發展及香港公眾利益實體審計市場的持續發展。

財匯局主席黃天祐指出，今天所簽署的新諒解備忘錄將確保財匯局與公會更緊密地合作，以實現在新的獨立公眾利益實體核數師監管制度下所設定的目標。加強交流資訊及轉介將有助協調工作，使監管制度行之有效，從而推動上市實體財務匯報及審計質素，以保障業界、投資大眾及廣泛公眾利益。