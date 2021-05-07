美股持續更新｜道指高收升318點破記錄　納指止跌回升

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-07 04:16

周四公佈失業救濟人數低於預期後，美國股市上漲。道瓊斯工業平均指數、標普500指數同步上漲。但由於成長型科技股繼續挨沽，納斯達克綜合指數則盤中一度下跌0.58%。不過收市時三大指數都錄得升幅，其中道瓊斯工業平均指數收市前最后數分鐘漲幅達到318點，不但創歷史最高記錄34561.29點同時創下收市最高紀錄34548.53。美聯儲市後警告稱，隨著估值上升，資產價格可能出現大幅下跌。

【04：00】美股收市，標普500指數升34點或0.82％至4201.6，而道瓊斯工業平均指數升318.19點或0.93%，收市報34548.53。納斯達克綜合指數升50.42點或0.37％至13632.84點。

美聯儲警告稱，隨著估值上升，資產價格可能出現大幅下跌。

【03：00】納指繼續下滑，跌逾0.5%。而個成長型科技股更是普遍跌。 華爾街科技股評人Eric Jhonsa 都表示，儘管納指僅下跌0.5％，但可以看到像這樣科技股下跌的名單，實在是了不起的一天。幸保不跌的只有蘋果（APPL，升0.54%）、微軟（MSFT，升0.37%）、GOOGLE（GOOGL，升0.27%）、Facebook（FB，升0.91%）、Amazon（AMZN ，升0.55%）等幾大科技巨頭。

Pretty remarkable to see a top-tech-decliner list like this on a day the Nasdaq is down just 0.5%. pic.twitter.com/vxSLWYqUQr — Eric Jhonsa (@EricJhonsa) May 6, 2021

【01：00】麥片公司家樂氏（K）第一季度營收和利潤均超出預期，股價上漲逾8％。得益於國際增長，家樂氏的調整後每股收益為1.11美元，營收為35.8億美元。 華爾街Refinitiv分析師平均預期其當季每股盈利96美分，營收33.8億美元。該公司還提高了全年指標。

啤酒釀造商百威英博（BUD.US ）宣佈CEO將於夏天換人後，股價上升6%，創52周新高。

網約車公司優步（Uber）股票在公佈財報後，下跌了7％以上。 Uber在第一季度的收入為29億美元，低於Refinitiv的估計33億美元。然而，由於出售了自動駕駛部門ATG，該公司的虧損有所改善。優步最近一季度每股虧損6美分，較此前預期為每股虧損54美分為多。

【12：15】道瓊斯工業平均指數上漲200點，創歷史新高34448.43點。標普500指數同步上漲。成長型科技股繼續挨沽，納斯達克綜合指數則盤中下跌.

截至5月1日當週，首次申請失業救濟的人數總計49.8萬，創下了疫症大流行時代的新低，好於道瓊斯估計的52.7萬。