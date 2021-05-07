美股最新｜道指漲200點破頂　成長型科技股繼續挨沽

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-05-07 01:26

周四公佈失業救濟人數好於預期後，美國股市上漲。道瓊斯工業平均指數上漲200點，創歷史新高34448.43點。標普500指數同步上漲。成長型科技股繼續挨沽，納斯達克綜合指數則盤中下跌，優步（Uber）在公佈財報後，股價下跌了7.78％以上 ，網上最大手作銷售平台ETSY跌逾15%。

【01：00】麥片公司家樂氏第一季度營收和利潤均超出預期，股價上漲逾8％。得益於國際增長，家樂氏的調整後每股收益為1.11美元，營收為35.8億美元。 華爾街Refinitiv分析師平均預期其當季每股盈利96美分，營收33.8億美元。該公司還提高了全年指標。

啤酒釀造商百威英博宣佈CEO將於夏天換人後，股價上升6%。

網約車公司優步（Uber）股票在公佈財報後，下跌了7％以上。 Uber在第一季度的收入為29億美元，低於Refinitiv的估計33億美元。然而，由於出售了自動駕駛部門ATG，該公司的虧損有所改善。優步最近一季度每股虧損6美分，較此前預期為每股虧損54美分為多。

Tapestry —儘管該公司第三財政季度報告的業績好於預期，但服裝股下跌了4.8％。 Tapestry報告調整後每股收益為51美分，營收為12.7億美元。 Refinitiv調查的分析師平均預期其每股收益為31美分，營收為12.2億美元。該公司沒有提供整個財年的詳細指導，理由是有關大流行的不確定性。

【12：15】道瓊斯工業平均指數上漲200點，創歷史新高34448.43點。標普500指數同步上漲。成長型科技股繼續挨沽，納斯達克綜合指數則盤中下跌.

截至5月1日當週，首次申請失業保險的人數總計49.8萬，創下了疫症大流行時代的新低，好於道瓊斯估計的52.7萬。