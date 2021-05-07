美聯儲卡普蘭：縮減購債討論「宜早不宜遲」　料明年達加息標準

撰文： 宛然 最後更新日期： 2021-05-07 08:40

美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭（Robert Kaplan）重申，他希望美聯儲（Fed）政策調整的談論「宜早不宜遲」，他表示，經濟增長快於他的預期，並對市場過度冒險和失衡表示擔憂。

《新浪財經》報道，卡普蘭稱，一旦美聯儲減少債券購買，美國將變得更加健康。他説，新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種的進度比他預期的要快，並且有更多的財政援助。

卡普蘭還指出，債券購買會在包括住房市場在內的市場中造成「過度（冒險）和失衡」，而市場的過度冒險和失衡會威脅到美聯儲通脹和就業目標的實現。

他表示，不會預先判斷美聯儲是否應該在加息前完成縮減購債的計劃。美聯儲將會提前通知縮減購債規模，而且要循序漸進。他預計，將在2022年某個時候達到美聯儲加息的標準。

卡普蘭2021年在聯邦公開市場委員會（FOMC）沒有投票權。而卡普蘭的態度與美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）的言論相矛盾。鮑威爾上周表示，「現在還不到時候」談論放慢每月1200億美元的債券購買步伐。

摩根大通（J.P. Morgan）此前預計，美聯儲將從2022年1月份開始減少其每月的債券購買，有關減碼的討論可能會在8月份的傑克遜霍爾會議上開始。