恒指午後升近百點　科指跌穿8000大關　舜宇光學插逾7%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-07 13:25

隔晚美股造好，道指再創新高，升318點或0.93%，收市報34548點。納指先跌後升，收市報13632點；標指升34點或0.82%，收報4201點。

【13:22】明源雲插逾一成

恒生指數午後跌幅收窄，現報28738點，升100點或0.35%；恒生科指跌1.6%，報8004點。明源雲（0909）一度插逾一成，低見30.05元，現報30.35元，仍跌9.4%。舜宇光學（2382）亦插7.2%，快手（1024）瀉4.3%，比亞迪電子（0285）跌近4%。

【12:10】友邦漲逾2%

港股半日升149點或0.52%，報28787點。恒生科技指數跌1.2%，報8038點。大市成交749億元。

科技股騰訊（0700）半日跌0.9%，收報605元：美團（3690） 跌0.5%，報284.4元；京東（9618）升0.27%，報296.2元；小米（1810）升0.78%，報25.7元；百度（9888）挫1.32%，報187.2元。

友邦（1299）升逾2%，報101.6元；港交所（0388）升0.43%，報469元。

恒生 （0011）半日升1.43%，中午收報162.6元；中銀香港 （2388） 升1.22%，報29.1元；滙豐（0005）中午平收，報49.15元。

創科實業（0669）創上市新高，半日升3.4%，收報151.9元；為升幅最大藍籌。

舜宇（2382）半日挫4.8%，中午收報176.3元，為跌幅最大的藍籌。

【11:30】中遠海控曾飆漲逾8%

恒生科技指數跌逾1%，報8045點。

科技股個別走，騰訊（0700）跌0.74%，報606元；阿里巴巴（9988）跌0.09%，報221.4元；美團（3690）跌0.28%，報285元；京東（9618）微升0.41%，報296.6元；小米（1810）上揚0.78%，報25.7元。

中遠海控（1919）一度飆漲逾8%，見18.5元，最新報18.44元，仍升7.84%，成交金額10.8億元。

【10:53】百威亞太續揚3.3%

百威亞太（1876）續揚3.3%，報26.35元，股價曾漲近5%，高見26.7元，成交金額1.26億元。

海底撈（6862）繼續插水，最低見42.7元，現跌3.26%，報43元。九毛九（9922）亦跌2.7%，報31.05元；百勝中國（9987）微跌0.91%，報481元。

【10:45】新能源股受挫

恒生指數最新報28786點，升149點或0.52%。

歐盟已暫停批准中歐全面投資協定，光伏股受挫，信義光能（0968）暫錄得連續7天下挫，最低見過10.14元，勁插逾8%，現造10.26元，仍瀉7.4%，成交金額達5.83億元。福萊特玻璃（6865）亦錄得連跌6日，一度插7.6%，低見17.8元，現仍跌6.96%，報17.92元；信義能源（3868）挫逾4%，低見3.42元；新特能源（1799）亦跌3.3%，報15.24元。

風電股方面，金風（2208）曾跌2.7%，低見12.2元，現無升跌，報12.54元。

【10:28】內銀股普遍上揚 招行揚逾2%

受惠跨境理財通 ，內銀股普遍上揚，招商銀行（3968）一度揚2.7%，高見66.15元，新造價66.1元，仍升2.64%，成交金額2.15億元。建行（0939）升1.14%，報6.23元；工行（1398）漲0.8%，報5.04元；中國銀行（3988）升0.64%，報3.13元；交通銀行（3328）微升0.4%，報5.08元；中信銀行（0998）亦升0.24%，報4.12元。

【10:06】毛記葵涌飆逾17%

毛記葵涌 （1716） 一度飆逾17%，高見1.15元，截至09時55分，仍升17.02%，報1.1元，成交金額683萬元。

其他相關媒體股個別走勢，有線寬頻（1097）曾揚近5%，報0.088元，新造價0.087元，仍升3.57%；電視廣播（0511）微升0.37%，報8.2元；壹傳媒（0282）跌0.53%，報0.188元；鳳凰衛視（2008）跌1.22%，報0.81元。

恒生指數升220點或0.77%，最新報28858點。恒生科指倒升0.11%，報8145點。

【09:50】佐丹奴盈喜 股價一度飆8.7%

恒生指數升168點，最新報28806點。恒生科指則跌15點或0.2%，報8120點，大市成交額暫為222億元。

佐丹奴 （0709）發盈喜，料中期扭虧為盈，股價一度飆8.7%，高見1.75元，現報1.72元，仍升6.83%。

疫苗股反彈，康希諾生物 （06185） 升1.74%，報315.8元；復星醫藥 （2196）升1.45%，報49元。

體育用品股李寧 （2331）股價再升逾4%，高見72.95元，現報71.8元，仍升3%；安踏 （2020）飆近2%，高見147.8元，現報146.1元，仍升0.76%；特步（1368）回吐4.4%，低見7元，現報7.3元，仍跌2.4%。

【09:20】恒生指數高開83點

恒生指數低開83點或00.29%，報28721點；科指高開21點或0.27%，報8158點；國企指數亦高開39點或0.37%，報10796點。

人民銀行等三部委發布跨境理財通細則，妁額度定為1,500億人民幣。今早銀行股個別走勢，滙豐（0005）平開報49.15元；恒生（0011）跌0.19%，報160元；中銀香港（2388）升0.35%，報28.85元；中國銀行（3988）升0.32%，報3.12元；建行（0939）升0.81%，報6.21元。

科技股騰訊（0700）開報613元，升0.41%；美團（3690）開報288元，升0.77%；阿里巴巴（9988）開跌0.27%，報221元；小米（1810）平開報25.5元；快手（1024）微升0.54%，報260元。

友邦（1299）升0.45%，報99.7元。港交所（0388）升0.64%，報470元。

沙地傳調低原油銷售價格，國際油價周四（6日）偏軟，中石油 （0857）續升0.66%，中石化 （0386）亦升0.728。