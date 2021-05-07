恒生指數漲逾百點　體育用品股個別走勢　疫苗股反彈｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-07 10:07

隔晚美股造好，道指再創新高，升318點或0.93%，收市報34548點。納指先跌後升，收市報13632點；標指升34點或0.82%，收報4201點。

【10:06】

毛記葵涌 （1716） 一度飆逾17%，高見1.15元，截至09時55分，仍升17.02%，報1.1元，成交金額683萬元。

其他相關媒體股個別走勢，有線寬頻（1097）曾揚近5%，報0.088元，新造價0.087元，仍升3.57%；電視廣播（0511）微升0.37%，報8.2元；壹傳媒（0282）跌0.53%，報0.188元；鳳凰衛視（2008）跌1.22%，報0.81元。

恒生指數升220點或0.77%，最新報28858點。恒生科指倒升0.11%，報8145點。

【09:50】佐丹奴盈喜 股價一度飆8.7%

恒生指數升168點，最新報28806點。恒生科指則跌15點或0.2%，報8120點，大市成交額暫為222億元。

佐丹奴 （0709）發盈喜，料中期扭虧為盈，股價一度飆8.7%，高見1.75元，現報1.72元，仍升6.83%。

疫苗股反彈，康希諾生物 （06185） 升1.74%，報315.8元；復星醫藥 （2196）升1.45%，報49元。

體育用品股李寧 （2331）股價再升逾4%，高見72.95元，現報71.8元，仍升3%；安踏 （2020）飆近2%，高見147.8元，現報146.1元，仍升0.76%；特步（1368）回吐4.4%，低見7元，現報7.3元，仍跌2.4%。

【09:20】恒生指數高開83點

恒生指數低開83點或00.29%，報28721點；科指高開21點或0.27%，報8158點；國企指數亦高開39點或0.37%，報10796點。

人民銀行等三部委發布跨境理財通細則，妁額度定為1,500億人民幣。今早銀行股個別走勢，滙豐（0005）平開報49.15元；恒生（0011）跌0.19%，報160元；中銀香港（2388）升0.35%，報28.85元；中國銀行（3988）升0.32%，報3.12元；建行（0939）升0.81%，報6.21元。

科技股騰訊（0700）開報613元，升0.41%；美團（3690）開報288元，升0.77%；阿里巴巴（9988）開跌0.27%，報221元；小米（1810）平開報25.5元；快手（1024）微升0.54%，報260元。

友邦（1299）升0.45%，報99.7元。港交所（0388）升0.64%，報470元。

沙地傳調低原油銷售價格，國際油價周四（6日）偏軟，中石油 （0857）續升0.66%，中石化 （0386）亦升0.728。