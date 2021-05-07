內銀股普遍上揚　招行升逾2%　中金料多行有望佈局跨境理財通

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-07 10:34

周四（6日）人民銀行﹑中銀保監及中證監，聯合發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（徵求意見稿）》。根據意見稿業務試點總額暫定1,500億元（人民幣‧下同），並設有個人額度100萬元，細則會在發布起30日後生效。

受惠跨境理財通 ，內銀股普遍上揚，招商銀行（3968）一度揚2.7%，高見66.15元，新造價66.1元，仍升2.64%，成交金額2.15億元。建行（0939）升1.14%，報6.23元；工行（1398）漲0.8%，報5.04元；中國銀行（3988）升0.64%，報3.13元；交通銀行（3328）微升0.4%，報5.08元；中信銀行（0998）亦升0.24%，報4.12元。

本地銀行股則個別走，中銀香港（2388）一度漲1.5%，高見29.2元，現報28.95元，仍升0.7%，成交金額1.22億元。滙豐（0005）跌0.61%，報48.85元；恒生銀行（0011）倒升0.5%，報161.1元；渣打（2888）跌0.44%，報55.95元。

中金公司稱，最有望率先佈局該項業務的內地銀行是工商銀行、農業銀行（1288）、中國銀行、建設銀行、招商銀行和平安銀行，香港本地銀行中的中銀香港已積極參與跨境金融服務，這些銀行會顯著受益於理財資管等業務機遇。