周凱旋：維港投資將聚焦東南亞市場　已參與3間印尼初創企業融資

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-07 15:52

李嘉誠基金會董事兼維港投資（Horizons Ventures）創辦人周凱旋接受《彭博》訪問時透露，新冠疫情驅使更多人使用互聯網，加快推動東南亞地區的數碼經濟發展，維港投資將聚焦東南亞最大市場印尼。

維港投資董事Frances Kang表示，此前維港投資曾在北美，歐洲和以色列尋找投資機會，後來發現東南亞及印尼地區的數碼化轉型，從而決定投入更多資金到該區內，並已成立了團隊來研究該地區的商機。

過去一年，維港投資參與3間印尼初創公司融資，三間初創公司共籌集資金超過2.1億美元。維港投資近年聯合區內第二大最受歡迎創投基金Alpha JWC，投資印尼在線股票經紀公司Ajaib，去年亦投資咖啡連鎖店Kopi Kenangan、膠囊旅館經營者Bobobox。

Grab是一間在東南亞地區提供服務的技術公司和交通網絡公司。（KKday）

六大經濟體新增4000萬名互聯網用戶

根據Google一項年度研究顯示，2020年六大經濟體包括中國、美國、日本、德國、印度及法國，因疫情影響而促使互聯網用戶按年大增三成，達至4,000萬戶，佔總人口的70%。東南亞市場被認為是具有很大潛力的市場之一，最近區內最大租車平台Grab就以SPAC形式上市，估值高達400億美元；以及印尼旅遊獨角獸Traveloka亦借殼SPAC上市，估值約50億美元。

單憑視像會議股Zoom（美：ZM）已令去年財富增兩成，並重奪香港首富地位，日前才被電動車電池製造商寧德時代主席曾毓群取代，而維港投資亦是Facebook、Spotify等科技巨頭的早期投資者。