歐洲央行Kazaks：可能在6月份做出放慢債券購買速度的決定

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-05-07 17:29

據《新浪財經》報道，歐洲央行管委會成員Martins Kazaks表示，如果歐元區經濟沒有惡化，那麼央行可能最早在下個月決定縮減其緊急債券購買計劃。

擔任拉脱維亞中央銀行行長的Kazaks説，歐洲央行承諾維持有利的融資條件，仍然是確定該19國集團需要多少支持來復蘇的關鍵。

「如果金融條件仍然有利，那麼6月我們就可以決定減少購買，」Kazaks5月6日接受採訪時説。「靈活性是PEPP的核心。」

購買債券的節奏

作為管委會25位決策者之一的Kazaks表示，經濟將需要大量的貨幣刺激措施，直到大流行病結束之後很長時間。

他的評論表明，在未來幾周和幾個月內，市場利率的進一步上漲並不必要觸發更多歐洲央行的支持。他説，被抑制的消費者需求，銀行貸款，以及美國大規模財政刺激措施帶來的溢出效應，對經濟前景構成了上行風險。

「我們將對所有利率上漲做出反應嗎？不，因為利率一定會上升，」他説。「我們研究了各種各樣的變量，由於許多因素，它們的重要性會隨着時間而變化，其中一個因素就是復蘇的階段。」

Kazaks表示，目前沒有理由認為PEPP將延長到2022年3月截止日期之後，並表示經濟發展甚至可能使歐洲央行結束該計劃、而不用完全部1.85萬億歐元（2.2萬億美元）的金額。

「這個計劃的規模不是絕對的，」他説。「如果經濟表現良好，很可能我們將不需要花掉所有的錢。」

同時，在不確定性「仍然相當高」的情況下，談論退出大流行病計劃還為時過早。