報告稱：中國海南短期內或將成為全球最大免稅市場

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-05-08 12:16

據新華社報道，5月7日，畢馬威中國與穆迪戴維特報告聯合發佈《海南自貿港旅遊零售市場白皮書》稱，如果繼續保持現有增長速度，海南在短期內或將成為全球最大免稅市場。

這份報告是在當天下午舉行的首屆中國國際消費品博覽會主題論壇-全球消費創新暨免稅與旅遊零售大會上發佈的。

報告認為，海南旅遊零售行業驚人的發展速度對增強海南的吸引力以及鞏固海南作為國際旅遊消費中心的地位起到了關鍵作用。截至2020年底，海南離島免稅業產值約50億美元。在全球其他免稅市場因疫情陷入嚴重低迷情況下，海南離島免稅新政為全球旅遊零售業注入一劑「強心針」。

報告稱，為了保持增長進程，中國政府持續優化完善相關政策，推動海南旅遊零售業邁向新高度。而海南自貿港建設正是加速這一進程的核心關鍵。

報告指出，集原生態的自然環境、宜人的無冬氣候、柔軟的沙灘和迷人的熱帶風光於一身的海南自貿港，如今不僅是自然天堂，還是購物天堂，成為中國乃至全世界最熱門的旅遊目的地之一。

畢馬威中國及亞太區主席陶匡淳在發佈儀式上發表視頻致辭時表示，消博會落戶海南代表著海南作為中國新時代重要的對外開放門戶，將在優化中國國內消費領域供給側改革、促進境外消費迴流和推進中國國內消費轉型升級方面起到重要的促進作用。

陶匡淳説，「在世界經濟不穩定因素增多的情況下，我們更多看到了中國經濟的韌性和潛力。正如大家所見，中國在推動全球經濟、亞太經濟及區域經濟增長上發揮著重要的作用。」

據中國海南海口海關統計，今年「五一」假期期間，海口海關共監管離島免稅購物金額9.93億元人民幣，平均每天近2億元人民幣；購物人次12.1萬人次，購物件數134.5萬件，按年分別增長248%、141%和229%。