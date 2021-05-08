美移動支付巨頭Square首季營收大漲　比特幣業務增長最快

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-05-08 21:00

綜合媒體報道，5月7日，由全球社交平台推特創始人傑克·多西（Jack·Dorsey）創立的移動支付平台Square發佈了2021年Q1財報。財報顯示，2021年Square第一季度總淨營收為50.57億美元，較去年同期相比增長266%。其中比特幣銷售額達35.1億美元，按年增長超10倍。比特幣銷售部分盈利7,500萬美元。財報發佈後，當日Square股價上漲4.12%。

此前，市場普遍預期Square營收將按年增長139.66%至33.1億美元，淨利潤將按年增長950%，每股盈利0.17美元，82%的投資者預計本次財報表現將優於市場預期。

Square是一家成立於2009年的移動支付公司，由推特創始人傑克·多西創立並擔任首席執行官。是目前美國最大的移動支付平台之一，2015年於納斯達克上市，股票代碼SQ，截止5月7日，其收盤價為233美元，市值1,062億美元。

目前Square增長最快的業務是旗下的比特幣銷售。Square報告稱，今年第一季度比特幣銷售收入（包括Cash App上交易的比特幣總額）飆升至35.1億美元，較上年同期的3.06億美元增長10倍多。該部分比特幣交易的利潤為7,500萬美元 。

財報顯示，Square認為比特幣是一種「增強全球經濟權能的工具」，在特斯拉宣佈購買比特幣後不久，2021年2月23日， Square宣佈買入了價值1.7億美元的比特幣，共3,318枚，平均每枚的買入價格約為5.12萬美元。

這並不是Square首次購買比特幣，2020年10月，該公司曾購買5,000萬美元的比特幣，當時比特幣的價格僅有1萬到1.5萬美元之間，據報道Square當時買入的比特幣共有4,709枚。

截止目前，Square公司目前持有8,027枚比特幣，價值約4.48億美元，是所有上市公司中第三大比特幣資產持有者。