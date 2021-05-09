恒指公司揀股「捉蟲」　或是散戶一條財路｜「侖」理講價．鄭昆侖

撰文： 鄭昆侖 最後更新日期： 2021-05-09 10:04

「捉蟲」所指的當然不是在野外捉蟲，而是指一些自作聰明卻是自找麻煩的行為。股票指數的製定機構有需要定期更變指數內的成份股，原因是一個稱職的藍籌指數有需要做到汰弱留強的功用。只不過，凡事都是離不開定位（Positioning）以及平衡點（The strike of Balance）兩大原則。如果指數的製定機構作出過度進取的改革，除了有陷入孤注一擲的風險陷阱之外，亦有可能令投資者以至分析員有點兒無所適從。

太古A、信置、中國神華遭剔出恒指後 表現反而仲好

近年筆者年發現了一條財路（還望看官不要太過張揚，低調地賺錢便是），這就是重注買入遭剔出恒生指數的股票。如果所涉的是老牌前藍籌股，那麼回報可能更佳。遠的不說，就舉一些近12個月遭恒生指數公司（Hang Seng Indexes Company Limited）剔出恒生指數的股票為例:

1）太古A（0019）於2020年12月7日遭剔出恒生指數。自此，這家老牌前藍籌綜合​​企業的股價從44.85港元上升至63.80港元（+ 42.3％）

2）信和置業（0083）於2020年9月9日遭剔出藍籌股指數。此後，這家老牌本房地產發展商的股價從9.58港元上升至11.64港元（增長21.5％）。

3）中國神華（1088）與信和置業一樣，於2020年9月9日遭剔出恆生指數。此後，這家國有煤礦企業從13.24港元上升至17.20港元（+ 29.9％）

如果我們考慮到自2020年12月7日又或者是自2020年9月9日以來的恆生指數表現，相對表現可能比起那些前藍籌公司遜色。自2020年12月7日以來，恒生指數從26,506.9點上升至28,610.7點（+ 7.9％）。也許，如果將太古A保留在指數之內，那麼恒生指數的表現可能會好一點兒。

恒生指數公司可能應該將瑞聲科技（2018）剔走，而不是太古A。自2020年12月7日以來，消費電子產品零件製造商瑞聲科技已從42.85港元跌至41.55港元（-3.1％）。瑞聲科技的最新市值為502億港元，略低於太古A的市值（578億港元）。如果考慮太古A和太古B（0087）的市值，那麼總市值可能高達877億港元。

自2020年9月9日以來，恆生指數已從24,468.9點上升至28,610.7點（+ 16.9％）。具有諷刺意味的是，自從離開恆生指數以來，例如中國神華（+ 29.9％）以及信和置業（+ 21.5％）等舊經濟股仍然跑贏恆生指數。

海底撈是連鎖川味火鍋店，業務更拓展至韓國、日本、新加坡、美國等海外巿場。（微博圖片）

海底撈（6862）的情況可能更加尷尬。自從2021年3月15日被納入恒生指數以來，這家中國內地火鍋店經營者的股價已從55.05港元下跌至43.15港元（-21.6％）。如果考慮到恒生指數公司公佈納入海底撈的日子（2021年2月16日），閣下可能會開始意識到在時機上（Timing）的「準確性 / 燈力」。現實情況是，於2021年2月16日海底撈的股價水平（82.5港元）是非常之接近歷史高位。對於因納入恆生指數因素而於2021年2月17日開始購買海底撈股票的投資者來說，早晚可能會意識到這種決定可能是一場噩夢。

可能有一些原因可以解釋恒生指數公司的「平庸選股」決定，尤其是在近年：

1）恒生指數公司對指數正在開始進行過於進取的改革，並希望能夠「超英趕美」

2）資金成本（Cost of Capital）的增加已經開始削弱了新經濟股票以及其他高市盈率股票的表現。諷刺的是，恒生指數公司在將這些股票納入指數方面近年非常之活躍

3） 反觀，那些被遺棄的舊經濟股票確實涉及高股息率（Dividend Yield）又或者是非常低的市帳率（P/B）估值表現不俗。正當COVID-19疫苗面世並且大宗商品市場恢復牛市之時，太古A以及中國神華便再次跑贏大市

4）另一個因素可能是恒生指數定位（Positioning）的合適性

恒生互聯網科技業指數提供一項市場參考指標，反映在香港上市、主要經營資訊科技業務證券的整體表現。（資料圖片）

既然推出了恒生科指，那麼國指（HSCEI）恒指（HSI）的急速科網化其實有沒有必要呢?

除非恒生指數公司非常之有信心新經濟股票將會永遠跑贏，否則合理的做法可能是容納兩個或更多指數。一個指數專注於新經濟股，而另一指數則專注於舊經濟股，例如銀行、地產、電訊、工業、甚至是大宗商品。

現實情況是，不同的股票行業往往只在特定的時間內跑贏大市（這意味著同一個股票行業可能會在另一個時間範圍內跑輸大市）。因此，過度集中於特定的行業類別，這聽起來是一個很糟糕的安排。

以香港股市指數為例，恒生科指的確從2021年7月27日開始推出。這意味著對新經濟股票持樂觀態度的投資者大可以只關注恆生科指成分股以及相關的指數ETF產品。

同時，恒生指數公司又宣佈了對恒生指數的改革，將恒生指數的成份股數目增加到80隻（最終目標是100隻）。毫無疑問，按恒生指數公司現時的思路新經濟股以及市盈率較高的股票將成為股票納入的重點。

從過去15個月恆生指數以及國企指數的新增成份股可以看出，大多數都是新經濟類別股票（例如中概科技股）以及較高的市盈率消費股，例如是上述的海底撈。

有人可能會認為，如果這樣的話，其實恆生指數公司可以將這三個主要指數（恆指、國指、科指）合併為一個指數，並專注於科技股以及其他高市盈率股票。

美國股市上週遭遇大幅下跌。（新華社）

參考道指（DJIA）、CAC 40、DAX、FTSE 100等老牌指數，那麼恒指的「改革」或者令投資者無所適從？

如果我們考慮一些海外股票市場，這些指數可能仍會時不時更改其成分股。然而，這些久經考驗的指數可能不會作出太過頻密的成分股更改。以美國道瓊斯工業平均指數（DJIA）為例，該指數可能主要包括舊經濟股再加上幾隻新經濟股，例如蘋果（AAPL US）和Sales Force（CRM US）。儘管微軟（MSFT US）、英特爾（INTC US）以及IBM（IBM US）仍在該指數之內，但這些上市公司都是具有多年盈利記錄的老牌企業。

儘管像道瓊斯工業平均指數這樣的「價格加權指數」可能更容易於操縱指數，但該指數包含足夠的舊經濟股票（例如金融股）可能會令其受惠於債息上升的市場趨勢。更高的債息可能會使銀行股受惠，但可能不利於新經濟股以及其他高市盈率股票。

對新經濟股票持樂觀態度的美國投資者，他們只需考慮納斯達克100以及相關指數ETF。即使我們考慮了諸如法國CAC 40、英國FTSE 100、和德國DAX之類的歐洲股票指數，變動並不會太進取。即使對於在過去20年來離開了市場的投資者而言，今天重臨仍有可能會找到不少他們認識的股票。在法國CAC 40的例子可能是BNP Paribas、Airbus、Total SE、Carrefour、LVMH、Renault、Societe Generale。對於一個成功的股票指數來說，改變是必要的，但是過於快速的改變可能並不一定是一件好事。

撰文：鄭昆侖（善恆證券策略師）