陳茂波：港首季GDP錄增長　惟疫苗接種比率低　拖慢重啟經濟步伐

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-09 11:27

財政司司長陳茂波今（9日）發表網誌表示，香港經濟持續受疫情影響，不過亦初見起色，今年GDP首季按年增長7.8%，結束連續6季的收縮，按季則連續3個季度呈增長，不過，上季的經濟復蘇動力主要受出口帶動，其他行業如零售及餐飲等表現仍有待進一步改善。

餐飲業失業率仍處13.3%高位

陳茂波以餐飲業舉例，食肆收益今年首季為197億元，比去年同期低約9%，與2019年同期比較更是低37%，可見仍未回復疫情前的水平。該行業的失業率更仍處於高位的13.3%，遠高於整體失業率的6.8%。

陳茂波續指，除了餐飲之外，旅遊、零售、運輸及物流等亦受新冠疫情嚴重衝擊，這些行業合共聘用約100萬名打工仔，佔香港勞動人口約3成。他形容，這些行業的企業及從業員對經濟的「體感溫度」肯定比整體為冷。

他又稱，現時本港整體疫苗接種比率仍低、接種速度慢，或會拖慢重啟經濟的步伐，令各行各業的打工仔承受着直接或間接的代價。

陳茂波昨天（8日）特意到街市與不同商戶聊天，希望了解現時經濟市道，以至電子支付的應用情況。（陳茂波網誌提供）

陳茂波：抗疫工作、接種疫苗同樣重要

他指，有街市的小商販反映現時生意雖略見改善，但還未完全回復至疫情前的水平。此外，有外國企業表示，跨國企業部分在港的僱員，因嚴格的防疫抗疫措施，已有逾一年未回國探望家人。若情況持續，不排除會選擇回國或轉到香港以外的地方工作，有不少中資企業亦指，內地派駐到港人員面對同樣的困難。這將不利香港人才匯聚的優勢，以及這些機構在港業務的部署，故政府亦很急切要做好控疫、抗疫的工作。

陳茂波強調，除政府要做好抗疫工作外，市民能夠積極參與接種疫苗同樣非常重要，惟有接種疫苗才是保護自己及家人的最有效和最務實的方法，亦是協助整體社會恢復正常活動的關鍵。

陳茂波於3月31日接種第二劑科興疫苗。（陳茂波facebook）

消費券將不再分五期發放

另外，陳茂波昨日在電台節目提及到，電子消費券將不再分五期發放，亦會延長電子消費券的使用期限。他認為，推出電子消費券的目標是推動電子支付在商戶使用，尤其是中小商戶。

數據顯示，今年首季本港零售銷售貨值中，透過網上銷售的貨值為62.9億元，較去年同期急升63%，遠高於整體零售貨值7.5%的增幅，反映這部份的增長動力強勁。不過，網上銷售貨值僅佔總銷貨額的7.7%；反觀內地，透過網上銷售的商品貨值佔總額逾20%，可見香港的零售商品網上銷售量仍有很大的提升空間。

再者，有實體零售點的商戶的網上銷售增長，遠超出沒有店面零售商的表現。這反映傳統零售商如能拓展網上銷售渠道，可做更多生意。

陳茂波重申，電子消費券計劃正積極籌備中，預計暑假期間開始接受登記及開始陸續派發，估計今年下半年至2022年初，電子消費券的使用將會為零售市場締造更多促銷和推廣業務的良機。

經濟恢復需要路線圖

陳茂波強調，經濟恢復需要路線圖。疫情受控，恢復跟內地通關和國際往還，經濟回穩，個人收入改善，才能持續帶動私人消費增加。政府積極籌備的電子消費券，正是希望在經濟恢復的路程中，增添改善的動力，特別是在能提供大量基層就業職位的零售、飲食和個人服務行業。

陳茂波總結，經過第一季，本港經濟復甦的曙光初現。但只有社會上下齊心控制好疫情，創造有利條件，復甦的勢頭才有機會延續下去。