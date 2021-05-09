張建宗：距離1.5萬個過渡房屋單位目標　僅一步之遙

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-05-09 12:18

政府2019年《施政報告》提出擬在三年內提供1萬個過渡性房屋單位，其後將目標進一步增加至1.5萬個。政務司司長張建宗今（9日）在網誌上表示，現時與目標僅一步之遙。

張建宗指出，截至今年4月，政府已覓得可在2023年提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，當中逾1,100個單位已完成；另外約2,400個單位正動工興建，預計於今年至2022年落成。

資料顯示，13個過渡性房屋項目包括，元朗錦田江夏圍、紅磡漆咸道北、葵涌業成街、元朗東頭、荃灣海興路、荃灣象山邨前荃灣信義小學校舍、觀塘鴻圖道86號大偉工業大廈、葵涌油麻磡路、前救世軍三聖邨劉伍英學校校舍、彩虹彩興路、元朗八鄉錦田七星崗、大埔船灣黃魚灘和長沙灣長順街。

張建宗稱，其中土瓜灣宋皇臺道項目110個單位，已於上月取得入伙紙，將惠及逾220個居於不適切居所的人士。營運機構亦已收到超過700份申請，超額六倍多。此外，元朗錦田江夏圍項目亦於今年3月29日舉行動土儀式，為目前全港最大規模的過渡性房屋項目，將惠及超過6,000人。

4月批出的元朗八鄉錦田七星崗過渡性房屋項目，設計上引入聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals）理念，預計於2023年第一季落成。（資料圖片）

八鄉七星崗項目2023年落成

張建宗亦指，為支援過渡性房屋項目，立法會財務委員會於去年3月及今年4月8日通過撥款，成立支援非政府機構過渡性房屋項目的資助計劃，分別50億及33億元。資助計劃自去年6月推出以來，至今已批出13個過渡性房屋項目，涉及約38.6億元資助額。

過渡性房屋項當中，今年4月批出的元朗八鄉錦田七星崗過渡性房屋項目，在設計上引入聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals）的理念，包括無貧窮、零飢餓、良好健康與福祉、清潔飲水和衛生設施等目標，料2023年第一季落成，提供約900個單位，惠及超過2,000人。

酒店賓館作過渡房屋 接獲150申請

此外，扶貧委員會已批准從「關愛基金」撥款9,500萬元，推行先導計劃，使用合適和入住率偏低的酒店及賓館房間作過渡性房屋之用，預計可提供約800個過渡性房屋單位。計劃上月開始接受報名，至今已收到超過150間酒店和賓館的登記申請。

張建宗重申，儘管距離達1.5萬個過渡性房屋單位的目標不遠，但長遠而言，解決房屋供應、供求失衡的問題必須要覓地建屋，政府會多管齊下，透過短、中、長期的措施增加土地供應，匯聚民、商、官的力量，以及社會各界的全力支持，竭力為市民提供適切居所。